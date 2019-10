La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Carmen Jara, Alaska y Beatriz Cortázar para tratar todos los temas de la actualidad social. Centrándose en el precario estado de salud de doña Ana, madre de Isabel Pantoja y abuela de Chabelita, que ha alterado todos los planes del mediático clan en medio de diversas polémicas y enemistades internas.

La matriarca del clan Pantoja, abuela de Chabelita, sufrió un ictus con repetición el pasado jueves, por el que permanece aun ingresada en un hospital del sur de España, grave aunque bajo control. Isabel ha paralizado su trabajo en Idol Kids hasta que haya novedades al respecto, queriendo estar al lado de su madre en todo momento, como doña Ana lo ha estado siempre al suyo.

Pero en medio de todo, la negativa de la joven Chabelita, precisamente el centro de todas las polémicas por su mala relación con su madre y su hermano Kiko Rivera, a visitar a su abuela.

Beatriz Cortázar ha explicado en esRadio que ha sido su madre, Isabel Pantoja, quien le ha dicho a Chabelita que no vaya al hospital, al menos de momento. Porque esta niña no ha tenido relación con la abuela, no sé si motivado o no. "La entrevisté antes del ictus y esta pregunta salió, porque la salud de Ana estaba ya mal, y aún no le había dado ese abrazo. Pues con la misma cara con la que hace todo, me dijo 'es que no tengo nada que me remueva por dentro'".

A Chabelita "no le sale" ir a visitarla, porque –según ella misma–, carece de recuerdos de su abuela. "Ella va a sufrir por su madre –explicó Cortázar– pero no por la abuela. Y ojo, su hermano tenía un abuelo paterno, único referente de su padre, y nunca se trató con él y no fue al entierro o al velatorio. Y nadie se lo echó en cara por ser Kiko Rivera".

En el fondo de todo, una de las recriminaciones de Chabelita a parte de su familia adoptiva, manifestadas por ella misma, con la que apenas ha tenido relación pese a vivir en Cantora. Que "no se ha sentido querida" por ellos. Eso, y los favoritismos evidentes hacia su hermano Kiko Rivera. "Ella no tiene esa querencia, no le sale. Visitar a su abuela sería forzado y falso", zanjó la periodista en Es la mañana de Federico.