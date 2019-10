Sofía Suescun sentencia a Kiko Jiménez con un solo tuit

Después de las lágrimas por el comportamiento de Kiko Jiménez y Estela Grande en Gran Hermano VIP, parece que a Sofía Suescun tiene ganas de venganza. El tonteo entre los concursantes del reality ha sido un jarro de agua fría para Diego Matamoros y Sofía, pero mientras el primero ha decidido apartarse temporalmente de los platós y pasar el mal trago en soledad, la segunda no piensa esconderse.

Para justificar el acercamiento a la mujer de Diego Matamoros, Kiko puso en duda cómo se debe estar portando Sofía en su ausencia, ya que para él es un "caramelito" al que muchos hombres quieren acercarse. "Yo no sé qué hace [Sofía] en su día a día", dijo el ex de Gloria Camila sobre su actual novia.

Suescun mencionó el tuit de GH VIP que recogía las palabras de su todavía novio y contestó rotunda: "Ahora mismo me pillas votando". Con esto, Sofía quiere decir que está participando activamente en las votaciones para que Kiko salga expulsado del concurso en la gala del próximo jueves. Se acabó justificarle y mucho menos ayudarle a llegar a la final del reality.

Ahora mismo me pillas votando https://t.co/5An1a168ob — SOFIA@sofiasuescun) October 7, 2019

No es lo único de lo que Sofía Suescun se ha quejado públicamente a través de Twitter. "Creo que hasta aquí he llegado", escribió junto a un tuit de GH VIP en el que se ve a Estela y Kiko tumbados juntos en la cama mientras él decía "cualquiera que nos vea así, flipa".

Creo que hasta aquí he llegado. https://t.co/4ZvuaaEiBB — SOFIA@sofiasuescun) October 7, 2019

La ganadora de GH 16 y Supervivientes confirmó en Mujeres, hombres y viceversa que asistirá a la gala del jueves."Por supuesto que voy a ir al plató, no voy a hacer como Diego, no dar la cara y no aparecer por ahí", aseguró. Además confesó que Kiko es una persona muy importante para ella, siente muchísimo por él, y necesita mirarle a la cara y hablar con él sin cámaras. Y en esa conversación, le pedirá explicaciones.