Parada obligada: las casetas de los "Vigilantes de la playa" . En realidad, esta era la playa de Venice y no Santa Mónica, (donde sí se rodó la serie) pero coincidió aquí donde nos pegamos un baño. . Juro que estábamos tan emocionados, que Aritz no dejó de fotografiar...ahora revisando, tengo saturada la memoria del móvilero qué bonito fué todo, tanto por compartir!!! . . #Verdeliss #LosÁngeles #VeniceBeach

