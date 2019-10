Carlos Pérez Gimeno

Mayte García es una persona que está totalmente volcada con todo lo referente a la lucha contra el cáncer, y estos días El Corte Inglés también se suma a su iniciativa para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La esposa de Santiago Cañizares, cuando le propusieron estar presente en la iluminación rosa de los edificios de los almacenes, no lo dudó. La cita ha sido en Madrid pero el encendido será en toda España, en ese color, el representativo de esa lucha contra el cáncer.

"Estoy muy agradecida de poder acompañar a todas las personas que están afectadas por esta enfermedad, y también intentar dar un poco más de visibilidad para que nos concienciemos todos un poco del problema que tenemos. Soy muy consciente del tema de los chequeos, y esa enfermedad la he vivido muy cerca. Como mujer pienso que la prevención temprana es mi importante, todas las mujeres debemos tener un cuidado extra sin tener en cuenta la edad y llevar un control temprano". Así lo expuso.

La abuela de Mayte, según me comentó, murió de esa enfermedad a los 40 años. "A mí me tuvieron que operar de un ovario antes de tener a los trillizos, y cada 3 meses me hago chequeos por el miedo, simplemente". El matrimonio ha vivido una tragedia al perder a su hijo Santi, víctima de esa terrible enfermedad con tan solo 5 años de edad, según confesó están más tranquilos. "Después del shock que es perder a un hijo te queda como una misión que es el ayudar a los demás niños y a sus familias, y ya no solo con el tema del cáncer". Según dijo, "al final eres como un icono para tantas personas que lo están sufriendo, y el poder sobrevivir a una pérdida de un hijo es importante. Si podemos ayudar, encantados de la vida".

Mayte García habló de cómo están llevando la reciente pérdida de su hijo. "Santiago, mi marido, ahora está mejor". "Pienso que hemos sabido encajar esto bien. Las trillizas también nos están ayudando mucho, aparte que mi marido también tuvo hijos de su anterior matrimonio. Cuando me quedé embarazada de trillizos de forma natural, siempre tuve miedo de perder alguno, era un embarazo y parto de riesgo donde en cualquier momento podría fallecer cualquiera, y estoy agradecida con la vida por poder al menos conocerlos a las tres y poder haberlos disfrutado. Al menos he tenido la oportunidad de haberlo conocido durante unos años. Le siento muy cerca e intento hablar con él. En casa le tenemos muy presente, Santi es como nuestro icono, es nuestro ángel, nos protege, hasta que nos volvamos a juntar con él, de eso no me cabe la menor duda." De esa manera tan particular lo contó.

El tema de los trillizos le pasó también a un primo segundo suyo, y comentó con gran sentido del humor que cuando le llamó para contárselo, ella le dijo que qué barbaridad, tener tres al mismo tiempo. Al año siguiente le ocurrió a ella. "Encima ya me habían operado de un ovario, y me quedé con medio, y de ahí las tres. La naturaleza es muy sabia y me tocaba, y no hay que darle más vueltas". Al preguntarle si después de los hechos ocurridos se plantearían aumentar la familia, no parece que lo descarten. "Sí quisiera aumentar la familia tendrían que inseminarme, cuando falleció Santi hubo mucha gente que me lo preguntó y en ese momento piensas que nadie le va a sustituir a mi hijo, y cierto es que yo soy muy joven, tengo 37 años y Santiago va a cumplir 50, y la verdad es que no lo descarto, no es una tema que quisiera ya, pero de verdad te repito que no lo descarto".