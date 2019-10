Este miércoles durante la emisión de Gran Hermano VIP: Última Hora descubrimos el motivo del excesivo movimiento que había durante las últimas horas en la casa de Guadalix de la Sierra (con momentos de censura en su emisión 24 horas): una plaga de piojos ha invadido las instalaciones. Alba Carrillo fue la primera en dar la voz de alarma al confesar que tenía piojos en su cabeza durante una discusión con Kiko Jiménez e Irene Junquera: "¡Sí, tengo piojos! ¡Su puta madre! ¡Ahora os jodéis todos, que tengo piojos!".

Inmediatamente comenzó un debate en redes sociales entre usuarios que aseguraban que se trataba de un comentario jocoso alejado de la realidad mientras que otros pensaban que podría ser cierto. Finalmente, el propio programa a través de Lara Álvarez confirmó la noticia. Según informó la presentadora, Zeppelin, productora del formato, actuó con rapidez para evitar que la plaga afectase a más habitantes de la casa. Un equipo especializado se trasladó al municipio madrileño para despiojar a todos, tranquilizando así a familiares, amigos y miembros del equipo.

Alba amenaza con abandonar la casa

La noticia la conocimos durante la tensa discusión que se produjo en la madrugada del 8 al 9 de octubre tras la emisión del programa Gran Hermano Vip: límite 48 horas. Durante la gala se pudo ver un vídeo que evidenciaba el distanciamiento que han tenido en los últimos días Irene Junquera y Alba Carrillo, inseparables hasta ahora.

La ex de Feliciano López acusó a la periodista de no defenderla y estar quedando por su culpa como una "mierda" frente al público: "Todo está quedando al revés y otra vez estamos igual. Me quieren dejar como una mierda, pues fenomenal. Gracias Zeppelin, ¡besitos! (…) Has dicho que hemos tenido muchas discusiones y eso es verdad. Es todo trasciende mucho más por ello, me hubiese gustado que me lucharas mucho más", le recriminó a Junquera para después amenazar con abandonar el concurso. Finalmente, y tras hablar con la organización, Alba decidió continuar.