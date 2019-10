Sale a la luz un polémico audio de Chabelita y Asraf Beno que enfurecerá a Isabel Pantoja

La polémica relación sentimental de Chabelita Pantoja y Asraf Beno sigue siendo cuestionada debido a los enfrentamientos públicos que han protagonizado en las últimas semanas.

El pasado mes de septiembre salieron a la luz unas controvertidas imágenes en las que aparece el modelo agarrando de forma brusca el brazo de su pareja durante una discusión. Escena que enfadó a Isabel Pantoja que llamó por teléfono inmediatamente a Asraf para pedirle explicaciones. Éste, sin embargo, le colgó tras un cruce de reproches. Desde entonces, la relación entre madre e hija se ha enfriado hasta el punto de que la tonadillera no acompañó a Isa P. en la presentación de su lanzamiento al mundo de la música.

Esta semana, la pareja vuelve a ser noticia tras publicarse un audio en el que se puede escuchar una nueva discusión de la pareja. El programa Sálvame emitió el documento sonoro obtenido el sábado 5 de octubre durante un bolo en una discoteca de Cádiz. Según testigos del encontronazo, Asraf se mostró muy posesivo con su pareja y le mostró su enfado a Chabelita tras salir acompañada del local con un hombre llamado Germán.

"¿Soy tu novio?, ¿soy tu novio yo? Dime: 'Cari me voy a ir. ¡Dime algo!'", repite varias veces el modelo a su novia a la vez que esta la pedía disculpas por haberse ausentado un momento y haberle dejado solo: "Pues perdona por no haberte dicho nada Asraf". "Y yo buscándote", le recrimina de nuevo el míster. Al parecer, Chabelita se había ausentado durante un largo rato para grabar unos vídeos junto a un amigo para compartirlo con sus seguidores en las redes sociales. "Lo siento, pues me perdonas. Entiendo que a lo mejor te hayas sentido solo cuando me he ido con Germán y con Dani pero me ha pillado de imprevisto", dice Chabelita a su novio.

Este tipo de discusiones y escándalos se han convertido en algo frecuente entre la pareja y este nuevo audio supone un nuevo disgusto para la tonadillera. Según declaró Amor Romeira, amiga de Isa P., este fin de semana en Socialité es preocupante el tono de las broncas entre ellos. En una de esas discusiones ocurrida en una discoteca de Madrid, Asraf le recriminó a su pareja los engaños que habría cometido en sus anteriores relaciones, dando a entender que, "lo más probable es que también lo vaya a hacer con él".