Carlos Pérez Gimeno

Blanca Suárez no para de trabajar. La actriz acaba de lanzar una carcasa de pintalabios para la marca Guerlain, una edición limitada inspirada en el arte japonés, tal y como contó en el trascurso de la presentación.

La actriz está rodando la sexta entrega de la serie Las Chicas del Cable. "Estaré liada hasta Navidad, y de cara al 2020 tengo algún proyecto de cine pero todavía no puedo adelantar nada. Espero poder pasar unas fiestas tranquilas en familia", dijo Blanca Suárez.

El verano lo ha pasado muy bien en Costa Rica, donde viajó con unos amigos y familia. "Ha sido muy interesante, recomiendo ese país. He hecho deporte, y ha sido todo estupendo", dijo, a pesar de las picaduras de mosquitos que se cebaron en ella.

A Blanca, que se presentó con una bonita falda de Fausto Puglisi para Luisa Via Roma y con joyas de Rabat, no le gusta nada hablar de su vida privada, y cundo se le preguntó por su novio el también actor Mario Casas, tan solo se limitó a decir que todo estaba bien, y que agradecía el interés pero que no iba a hablar más del tema.

Hace unos días durante el festival de cine de San Sebastián, cuando le preguntaron por Blanca así la definió. "Es el icono de los iconos". Al recordárselo durante la comparecencia ante los medios, se mostró muy satisfecha. "Me parece un piropo muy bonito, y cierto es que Mario sí es un icono". De esa manera le devolvió el halago.

No descarta tener hijos, pero a largo plazo. "Me gustaría poder ser madre y con el tiempo lo seré pero no es el momento ni mucho menos".