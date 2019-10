En mayo de 2018 se anunció el fichaje de la periodista y televisiva Isabel Rábago como secretaria de comunicación y medios del Partido Popular de Madrid, un trabajo junto a Isabel Díaz Ayuso que la convertía en la encargada de preparar a los políticos para tertulias y programas de toda índole. Sin embargo, parece que su empleo junto a los populares no va a tener más recorrido.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca, Rábago ha mostrado en muchas ocasiones su simpatía por la formación en sus redes sociales, pero ahora ha publicado una serie de tuits y stories en Instagram en los que se muestra desencantada con la política en general y con el PP en particular. "La mentira y la política suelen caminar juntas, son compañeras de viaje y no se estorban. La mentira crea desconfianza, distanciamiento, desasosiego. Por ello cuando descubres sus mentiras y la facilidad que tienen para mentir sin ruborizarse, dejas de creer, te alejas", escribió el pasado 6 de octubre.

También mandó un dardo a la que fuera su exjefa y quien le dio la oportunidad de entrar en política, Díaz Ayuso, por las palabras de la presidenta sobre volver a quemar iglesias tras la sentencia del Tribunal Supremo que permite exhumar a Franco. "'En situaciones así, Díaz Ayuso debiera aclarar quién le sugiere que diga esa bobada de quemar iglesias y el regreso al infierno del 36'. ¡Tal cual!", escribió Rábago compartiendo una columna de El Mundo firmada por Antonio Lucas.

Pero alguien a estas alturas de la película se cree las encuestas?

Yo, no Lo único que despierta mi curiosidad es conocer el número de españoles que no van a ir a votar el #10N — Isabel Rábago @RABAGOISABEL) October 7, 2019

Un poco de humor... p> (Mejor reírse... porque menudo panorama /p> El #10N va de esto

pic.twitter.com/ymPfxIP7SM — Isabel Rábago @RABAGOISABEL) October 4, 2019

Lo has comprendido

De los errores se debe aprender

Los juegos de niños para los recreos en los colegios

Es la Asamblea de Madrid

El daño es para el partido y para los votantes

r> Gracias — Isabel Rábago @RABAGOISABEL) October 4, 2019

"No tengo enfrentamientos con nadie. Hice lo que me pidieron, cuando me lo pidieron, cumplí con creces y se acabó. No aspiro a ser política, jamás pedí ni soñé con cargo alguno Tengo mi vida, mi trabajo, soy libre y seguiré como siempre he hecho diciendo, lo que pienso", escribió. Y cuando un usuario la acusó de estar "rebotada", ella se mostró contundente: "Rebotada, no. Decepcionada, quizás, con propios y ajenos. Por la incapacidad, por la mediocridad de los políticos que nos obligan a nuevas elecciones. Por eso aún no sé si iré a votar. Decepción con todos, sin excepción. Creo que tengo derecho y razones para estarlo", escribió para aclarar las dudas de sus seguidores.

Sus mensajes en Instagram son igual de duros. Un seguidor le recordó las críticas que recibió cuando fichó por el PP, un trabajo que compaginaba con la televisión y la prensa del corazón. "Tengo yo más formación y principios que algunos que están ocupando cargos importantes, cargos públicos", aseguró. Aunque no quiso dar nombres, reconoció que si Pablo Casado le ofreciera un puesto en Génova, lo rechazaría. Tampoco quiere hablar de su "problema" con los populares, ya que considera que no se trata de un "problema", si no de "sentimientos, principios que se me han quebrado". "Las mentiras de los personajes no hacen daño. Las mentiras de los políticos nos hacen daño a todos", sentenció.

Apoyo total a Cifuentes

Isabel Rábago es amiga personal de Cristina Cifuentes y nunca se ha escondido a la hora de mostrarle su apoyo público, mucho menos ahora que la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sido imputada por el caso Púnica. Coincidiendo con la declaración de Cifuentes en la Audiencia Nacional el pasado miércoles, la periodista aprovechó para mandarle un mensaje de apoyo a través de Twitter.

"Amiga, te quiero. Me da igual lo que escribáis, os bloquearé. Es mi amiga con mayúsculas. Jamás me ha soltado la mano, yo jamás se la soltaré. Muchos le deben todo y le han dado la espalda política y personalmente. Cuando esos caigan, que caerán, estarán solos. ¡Ella no!, publicó.