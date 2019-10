Ángel Garó llama desesperado a 'Sálvame' para contar "una noticia bomba"

El programa Sálvame comenzó su emisión de este jueves con el anuncio de una noticia "bomba": alguien "muy famoso" tenía una información comprometida sobre uno de los concursantes de Gran Hermano VIP 7. Una información que sería ofrecida por el espacio de Telecinco a lo largo de la tarde cuando consiguiesen hablar con la celebrity y conocer el contenido completo de su confesión.

Con el paso de los minutos la presentadora Carlota Corredera anunció que el famoso en cuestión quería intervenir en directo pero, debido a su estado de alteración, la dirección consideraba que tendría que hablar primero con Lydia Lozano. La colaboradora se trasladó a la redacción del periódico para conectar con él y conseguir que le contara la información antes de darle paso en plató.

Aunque en un principio no querían desvelar el nombre del informante, durante una conexión con Lydia Lozano el nombre fue revelado: Ángel Garó. La periodista se mostró desesperada ante la negativa del humorista de contar su información: "Ángel, no estás bien. No podemos dejarte hablar en el programa sin que nos digas lo que vas a contar. Ahora me dices que no es sobre un concursante y que es sobre el programa, me estás volviendo loca. Estoy quedando como una mentirosa, es más, como loca. Ángel tú has llamado al programa desesperado y estabas mal", decía con la cara descompuesta hasta que el humorista cortó la conexión. "Carlota me ha colgado por hablar contigo".

A pesar de los intentos de la periodista por sonsacar al cómico, confesó que no había conseguido saber el contenido de la información que quería contar: "Estaba desesperado por entrar en directo y no podemos meter en directo a una persona desesperada sin saber de qué va a hablar ¿En qué cabeza cabe?", concluyó sin volver a tener noticias de Garó.