La tensión entre Francisco Rivera y Kiko Rivera ha vuelto a entenderse... demostrando que para esta familia la llegada del aniversario del fallecimiento de Paquirri abre heridas cada año. Todo viene a cuenta de un estoque de bronce que el torero creyó robado de la tumba pero que habría acabado en la casa de Kiko Rivera para evitar que, precisamente, alguien la robara.

El torero ha dejado muy claro lo que opina del tema, contado en el programa donde colabora, Espejo Público, al igual que su hermano Cayetano Rivera. Fran Rivera mantiene su postura contra la familia Pantoja y asegura sentirse muy afectado al no poder poseer ninguna de las pertenencias de su padre fallecido.

"No voy a perdonar nunca, ni olvidar nunca, que desde que tengo diez años no he recibido las cosas de mi padre y eso es una realidad, yo lo sé y lo sabe quien lo tiene que saber, cada uno allá con su conciencia", dijo en clara referencia a Isabel Pantoja.

El marido de Lourdes Montes ya no tiene ni palabras corteses que ofrecerle a su hermano Kiko, con quien vuelve a estar envuelto en la polémica. "Yo creo que Kiko tendría que haber estado al margen, porque él sabe toda la verdad, sabe lo que hemos hablado, lo que hay y lo que no. Yo creo que él tendría que haberse quedado al margen y así tendría todos mis respetos".

Los recuerdos de Paquirri

Para Fran, "que Kiko se ponga del lado de la madre es comprensible, pero él sabe lo que hay. Yo duermo con la conciencia tranquila porque digo la verdad, y como digo la verdad, no me tengo que esconder de nadie. Pero yo creo que va a ser el último día que voy a hablar de esto, porque no se consigue nada, simplemente darle de comer a una bestia que no llega a ningún lado".

Aunque Francisco siente con dolor la situación actual de su familia, no deja atrás la posibilidad de mantener una charla privada con su hermano e intentar llegar a una solución.

Fran reincide en la negativa de los Pantoja a darle ningún recuerdo de su padre.

"Después de 35 años ya estoy acostumbrado. Pero sí que es una pena porque yo tenía diez u once años y yo le preguntaba a mi madre por qué no teníamos ningún recuerdo de mi padre, y mi madre, imagínate, no sabía ni qué responder. Es una pena. Llevo tanto tiempo callado esperando un buen gesto por el otro lado... pero ya viendo que no hay ningún gesto ni un ápice de humanidad, qué se le va hacer".

En opinión de Fran Rivera, Kiko Rivera debería haber sido un puente entre ambas posturas, pero se ha posicionado claramente de parte de su madre, Isabel Pantoja. "Pero yo creo que va a ser el último día que voy a hablar de esto, porque no se consigue nada, simplemente darle de comer a una bestia que no llega a ningún lado".

Especulando sobre las razones de Isabel Pantoja para callar en este asunto, Fran tiene su opinión. "Yo tengo mis teorías. Yo la verdad no la sé. Yo tengo teorías que se pueden acercar, pero no voy a seguir echando leña a un fuego que ya arde por sí solo".

Preguntado sobre si sabe si Kiko Rivera se ha molestado por sus declaraciones, Fran no se retracta en sus declaraciones. "Kiko sabe la verdad. Puede decir misa en hebreo, pero Kiko sabe lo que hay y lo que hemos hablado".