El peligroso escote de Ylenia le juega una mala pasada: "¿Se me ha visto?"

Este jueves Sálvame contó con la presencia de Ylenia Padilla como colaboradora para debatir sobre las últimas novedades que han ocurrido dentro de la casa de Gran Hermano VIP 7 así como de la relación que mantuvo durante unos meses con Antonio Tejado.

Durante un momento de la tarde, Ylenia se animó a bailar su éxito "Pégate" hasta que durante uno de sus movimientos, su escote y su camisa le jugaron una mala pasada y fue avisada por sus compañeros. "¿Se me ha visto? No te creo", dijo la valenciana, cubriéndose de inmediato. "Bueno, pues nada, como es el Banana…". "Se te ha visto el tiki-tiki", bromeó el periodista Antonio Montero.

Ylenia enfurece contra Tejado

La valenciana recibió una llamada de su ex Antonio Tejado en la que se mostró muy crítico con ella y las declaraciones que está ofreciendo sobre sus supuestos "malos hábitos". Un estilo de vida que, según Rafa Mora, ella habría compartido también durante su noviazgo.

Ylenia, muy enfadada por la afirmación se puso en contacto con Tejado: "Si me conoces, deberías saber que soy incapaz de decir eso. Y ahora me dices sinvergüenza. Te equivocas. Rafa Mora se va a cagar", aseguró el ex de Chayo Mohedano. "¿Quién es más mentiroso de los dos? ¿O los dos están al mismo nivel y por eso son amigos? Es que no entiendo nada", se preguntó Ylenia cuando Kiko Hernández confirmó que había escuchado las mismas palabras de Rafa Mora en otra persona "de confianza".