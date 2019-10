#Repost @irati_morales . ¡Por fin puedo contarlo! Hoy, 11 de octubre de 2019 se ha cumplido uno de mis sueños más grandes y deseados desde pequeña, cantar con @_maluoficial_ y conocerla. Ha sido increíble formar parte de este proyecto tan bonito creado por @planint_es para así poder ayudar a las niñas, jóvenes y mujeres de 75 países diferentes. Gracias por brindarnos esta bonita oportunidad y por habernos hecho vivir esta maravillosa experiencia que jamás voy a olvidar y seguro mis 9 compañeras, tampoco. Ha sido un viaje largo y express pero ha merecido la pena, gracias por el trato, por los consejos y por las risas durante la grabación, eres enorme como persona y artista. EN NADA PODRÉIS VER COMO HEMOS PASADO EL DÍA EN EL ESTUDIO GRABANDO Y DISFRUTANDO DE LO QUE MÁS NOS GUSTA HACER, QUE ES CANTAR. #CantareConMalu #GirlsGetEqual

A post shared by Fan Club Oficial Malú (@fan_club_oficial_malu) on Oct 11, 2019 at 3:59pm PDT