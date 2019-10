Así ha estafado Ángel Garó a 'Sálvame': el cómico desvela por fin su noticia bomba

Hace unos días Sálvame anunció que alguien "muy famoso" tenía una información comprometida sobre uno de los concursantes de Gran Hermano VIP 7. Una confesión que sería revelada por el programa cuando Lydia Lozano consiguiese hablar con esta persona y conocer el contenido completo de su confesión. Con el paso de los minutos se confirmó que este personaje era Ángel Garó, que se negaba a decir a la periodista lo que iba a contar y pedía entrar en directo con Carlota Corredera: "Estaba desesperado por entrar en directo y no podemos meter en directo a una persona desesperada sin saber de qué va a hablar ¿En qué cabeza cabe? ¡Voy a volverme loca!", dijo Lydia Lozano tras más de una hora hablando por teléfono con el cómico sin éxito.

Este lunes el humorista acudía al programa dispuesto a desvelar los supuestos datos que podrían poner en un aprieto a uno de los concursantes que habita en Guadalix de la Sierra. Sin embargo, después de toda la tarde anunciando la supuesta revelación, el malagueño entró al plató y dejó boquiabiertos a los colaboradores: "Lo que quería deciros es que debuto en el auditorio García Lorca de Granada el 21 de diciembre".

Todo se trató de una estafa al programa orquestada por el propio Garó con la intención de promocionar su nuevo espectáculo: "Me lo inventé de repente. Pensé que no interesaría lo del teatro y dije lo de Gran Hermano". Lydia Lozano, su principal víctima, no salía de su asombro: "Ángel, me siento estafada. Si yo te fui preguntando por todos los concursantes del reality y me hacías unos silencios… No estaba en directo y quería sacar la información".

El programa reaccionó de inmediato al engaño y conectó en directo con José Antonio León que se encontraba a las puerta de la casa del humorista en Málaga junto a un periodista local que aseguró que había visto al cómico "hablando solo y con actitud muy extraña en la calle". "En Málaga ha pasado de salir en todos lados a no salir nada", dijo refiriéndose a los escasos espectáculos que ha estrenado en los últimos años. "¿Pero este señor quién es? ¿Por qué sacáis estas cosas sin saber si son verdad?". Ángel desvió la atención, se tomó con humor el testimonio y volvió a promocionar su nueva función de teatro antes de abandonar el plató.