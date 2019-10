Jorge Javier Vázquez aprovechó la edición de Sálvame del lunes para hacer unas declaraciones muy personales. El presentador negó algunas informaciones previas que apuntaban a que tendría que operarse de nuevo del ictus que sufrió el pasado mes de marzo.

"Es algo que quería compartir cuando supiese algo seguro, pero no ha podido ser. Pertenece a mi intimidad", comenzó un serio Jorge Javier.

Lo que sí desveló es que, efectivamente, existen novedades relativas sobre su ictus. Jorge Javier Vázquez contó que en una revisión médica rutinaria el pasado día 10 de septiembre le detectaron un leve estrechamiento en uno de los stent que podría necesitar una actuación, y que de momento requiere de nuevas pruebas. "No salió todo lo bien que esperaban que hubiese salido", adelantó.

"Estrechamiento" en un stent

"De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%", explicó al respecto. "Me dieron fecha para un día posterior. Lo he mantenido en secreto porque todavía no sabía que iba a suceder", contó. "Lo sabía poca gente, solo el consejero delegado de esta casa porque debe estar al tanto de mi estado de salud, y pocos más", dijo.

Jorge Javier quiso ser prudente en este tema ya que todavía no hay "certezas". Aunque, eso sí, no ocultó su decepción por este nuevo revés, ya que no se esperaba ese resultado. Y también manifestó su enfado porque se haya filtrado antes de tiempo. En su momento, le extrañó la presencia de fotógrafos la semana pasada, y aquí la respuesta.

Se abre, por tanto, la posibilidad de una nueva intervención, pero de momento no hay nada seguro. Y no lo habrá hasta dentro de un mes, que es cuando le harán la nueva prueba.

Arremete contra Saúl Ortiz

Esta información ha sido una reacción a la publicada por el periodista Saúl Ortiz ("una persona a la que yo pensaba compañero, y que me ha escrito muchas veces para que nombrase su página y contrastar informaciones") y que apuntaba directamente a una nueva operación para recolocar una de las válvulas cerebrales. Jorge Javier no ha ocultado su enfado con quien hasta ese momento consideraba un compañero, tachando de "mentiras" todo lo publicado.

También ha tachado de falso que exista "cierta preocupación en su entorno" a raíz de esta nueva complicación, ya que la operación, en caso de existir, consistiría solo en colocar otro stent o introducir una "bolita" en el que ya existe. "La verdad es que no existe preocupación", zanjó.

Negó también que se sometiera el viernes a una prueba de radiofrecuencia, tal y como dice el texto publicado. "Saúl, me has llamado muchas veces para idioteces, pero espero no volver a cruzarme en mi vida contigo. No te voy a dirigir nunca, jamás, la palabra. Por mi parte voy a tomar las medidas legales y, si es demandable, por supuesto que lo voy a hacer".

"Poca gravedad tendrá cuando me dan cita para más de un mes más tarde", dijo un "decepcionado, defraudado" Jorge Javier.