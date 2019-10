Gonzalo Caballero sufrió una grave cogida el pasado 12 de octubre en la madrileña plaza de todos de Las Ventas. Una corrida que se celebraba con motivo del día de la Hispanidad y que terminó de manera trágica al recibir una cornada en la ingle izquierda. El grave percance generó una enorme angustia en los asistentes entre los que se encontraba su amiga especial Victoria Federica.

El torero fue traslado de urgencia a la enfermería de la propia plaza donde fue operado de urgencia y, más tarde, operado por segunda vez en el Hospital San Francisco de Asís, donde actualmente se encuentra recuperándose en la UCI. En el último parte ofrecido por el hospital este lunes, se informa de que el torero "ha experimentado una ligera mejoría que ha permitido retirar sedación y ventilación mecánica".

Este martes durante la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico es esRadio, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno, Daniel Carande y Federico Jiménez Losantos dieron todos los detalles sobre la salud del diestro y analizaron lo ocurrido. "Aún está en la UCI. Un chico que hace grandes esfuerzos porque torea poco y exagera mucho. No puede ser: si te pilla el toro una vez la culpa es del toro, si te da en cuatro de cinco corridas, la culpa es tuya. El toro es asesino y trata de matarte porque es su obligación. Pero cuando toreas poco es difícil que cojas técnica y no puedes arrimarte y arrimarte", comentó Federico. "Ponerse delante de un toro supone un gran esfuerzo. Colocarte en sitio justo. En un año no toreas bien. Puedes ser un fenómeno. Pero puede llegar a ser un buen torero", dijo el director de Es la Mañana de Federico.

El apoyo incondicional de su madre

En las últimas horas los mensajes de apoyo no han parado de aparecer en las redes sociales, pero uno de ellos ha destacado por el encima del resto: el de su madre Chiqui del Hoyo. "Amor verdadero, mi vida. Un corazón en dos cuerpos", escribió acompañando a una fotografía de hace unos años en la que aparecen ambos. "Los amores de mi vida", contestó Virginia Caballero, hermana pequeña del diestro. "Dicen que la fuerza de los valientes depende del tamaño de su corazón, y vosotros lo tenéis enorme" expresó Marta Gonzalez, hija de Dámaso Alonso.

Desde que en el año 2017 tuvieron que despedirse prematuramente de Ricardo Caballero tras una larga enfermedad, madre e hijo han estado muy unidos y se han apoyado para superar la pérdida. Amor que siempre que tienen ocasión muestran públicamente dentro y fuera de los ruedos.