La revista Semana ha revelado lo que se venía rumiando desde hace semanas. Existe una grave demanda contra Omar Montes, ganador de Supervivientes, que hasta ahora apenas había tenido repercusión en los medios en los que habitualmente interviene el cantante. La revista sustancia esta semana la denuncia, asegurando que la demandante es la madre de su hijo, y el motivo injurias y amenazas.

Omar Montes, gran aliado del clan Pantoja, enemigo declarado de su ex Chabelita y nuevo mejor amigo de Kiko Rivera, tuvo que acudir a declarar el pasado 8 de octubre a los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Lo hizo justo después de una de sus intervenciones en El Programa de AR, sin que el ganador de Supervivientes dijese nada a la audiencia.

Según fuentes judiciales han contado a la revista, Nuria, la ex de Omar, se personó en una comisaría el 7 de octubre asegurando que el padre de su hijo le había insultado y amenazado en una llamada telefónica. Se activó entonces el protocolo habitual y solo unas horas después Omar fue citado en los juzgados de la calle Albarracín, en Madrid.

El juez consideró que no era necesaria una orden de protección para velar por la seguridad de la denunciante, que no obstante ha recurrido la decisión. La ex de Omar ha declinado hacer declaraciones y tampoco ha querido que lo hagan sus abogados. La situación remite directamente a otro conflicto anterior con Omar en 2013 donde medió, incluso, una orden de alejamiento tras un noviazgo con incidentes muy desagradables.

La relación de Nuria y Omar duró seis años y data de mucho antes de que el cantante conociese a la hija de Isabel Pantoja, de la que también está ya separado. Esa relación, no obstante, fue su pasaporte a GH VIP y Supervivientes, y de ahí a toda su tourné televisiva por los platós de Telecinco.

La orden de alejamiento de Nuria estuvo en vigor un año, pero más tarde la expareja recompuso su relación pese a la distancia y por el bien de su hijo. No obstante, esta dinámica se rompió tras el éxito televisivo de Omar, destruyendo de nuevo la paz firmada de los últimos cinco años.