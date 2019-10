El misterioso mensaje de Rosana tras volver a ver a Toñi Moreno

Hace unos días nos hacíamos eco de la ruptura entre Rosana y Toñi Moreno tras casi dos años de relación. Según publicó la revista Lecturas, la decisión de la presentadora habría sido consecuencia de la "falta de compromiso" de la cantante canaria cuando faltan unos meses para que nazca la pequeña Lola.

Aunque se aseguró que actualmente ambas no mantienen relación y que "ni siquiera se dirigían la palabra", este miércoles la revista Diez Minutos ha publicado una imagen en la que se confirma que siguen manteniendo una buena amistad. El pasado fin de semana, ambas quedaron a tomar algo por Madrid. Rosana llegó a la cita en su moto y la gaditana la recibió con su barriguita de seis meses. Según la publicación, en la cita no faltaron las risas y la complicidad.

Días después de la cita, Rosana ha publicado en su cuenta de Instagram un intrigante mensaje que podría estar dedicado a su expareja. Se trata de una cita de Fernando Vallejo compartida por el cantautor César López: "El amor es una quimera de un solo sentido como la flecha, que sólo tiene una punta, no dos. ¿Cuándo ha visto usted una flecha que vaya y venga? El amor es para darlo, no para pedirlo. No pida amor. Delo, si tiene. Y si no, pues no".

Rosana y Toñi se conocieron en enero 2018 durante una entrevista en Viva la vida y desde entonces se hicieron inseparables. En mayo de ese mismo año la canaria compuso la canción "Soñar es de valientes", la nueva sintonía del programa que presentaba en Telecinco. Rosana también le dedicó unas bonitas palabras por aquel entonces: "Cuanto más te conozco, más siento que la magia existe porque he hecho una canción sin conocerte de algo que tiene que ver tanto contigo...".