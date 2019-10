Gerard Piqué ha vuelto a tener problemas con las autoridades. Según ha informado Sálvame Banana, el jugador del Barcelona aparcó su vehículo en mitad de un paso de cebra mientras fue a cenar con unas amigos a un restaurante del centro de la ciudad.

La multa no se hizo esperar, saldándose con una cantidad de 200 euros sin pérdida de puntos. Todo ello pese a que, a apenas 400 metros, había un parking.

Piqué se encontraba dentro del establecimiento celebrando un cumpleaños junto a unos amigos y sin su pareja Shakira. Tal y como aseguró Sálvame, los Mossos no dudaron en entrar en el local para avisar al futbolista, una vez lo identificaron por la matrícula del vehículo.

El coche de Gerard Piqué | Telecinco



Al salir, los agentes le invitaron a mover el coche si no quería que se lo llevase una grúa y, según el testigo que informó del suceso al programa, entonces tuvo lugar la discusión con los Mossos, que lo acabaron multando.

No es el primer encontronazo de Gerard Piqué con la policía catalana. Hace unos meses y tras multar a su hermano, el jugador fue acusado de un delito de desobediencia leve. Además, fue multado con casi 50.000 euros por circular sin puntos en el carnet.

En el año 2014 la Guardia Urbana multó al hermano del jugador por dejar su coche más de 15 minutos en un carril bus frente a un local barcelonés. Fue el propio Piqué quien cogió la multa y la tiró a los pies de los agentes, según revela el informe policial.

Entonces, el jugador espetó a los agentes frases como "me tenéis envidia porque soy famoso", "voy a hablar con tus jefes y se te va a caer el pelo", "me multáis porque vais a comisión y no tenéis dinero" o "esta multa la va a pagar tu padre".