Jordi Cruz destroza a Vicky Martín Berrocal: "¡Cállate! Has ofendido a mi oficio"

"Sigue así y te prometo que, como que me llamo Jordi Cruz, hoy te vas". Así de contundente se mostró el cocinero con Vicky Martín Berrocal durante la noche de este miércoles en Masterchef Celebrity 4. Durante la primera prueba en la que los concursantes debían cocinar con cítricos y conseguir un emplatado original, la diseñadora se vio abrumada por la presión y no consiguió desarrollar ninguna idea.

A la hora de la valoración de los jueces, Vicky presentó sobre el plato una mandarina sin pelar cubierta por chocolate fundido. "El plato se llama Chungo, chunguito. Lo siento, es una mamarrachada. Me he bloqueado", dijo la concursante. Jordi Cruz, con semblante serio, pidió silencio a la concursante y le echó en cara su poca implicación en el programa: "Te voy a poner en situación porque no te estás enterando. ¡Cállate un momento!", comenzó diciendo el chef. "Siempre hemos dicho que las celebrities nunca recibiréis un trato especial por el mero hecho de ser celebrity. No me interesa lo que me tengas que contar. No hay idea, no hay motivación ninguna. Es una ofensa terrible a mi oficio".

Al contrario que en programas anteriores en los que no dudó en contestar a las críticas del jurado, Vicky se mantuvo en silencio y asintió a la dura valoración: "Comes en la cocina, te ríes cuando no toca... pero que vengas aquí y encima hagas esto. Sigue así y te prometo que, como me llamo Jordi Cruz, hoy te vas. Aprovecha las dos oportunidades que te quedan hoy, o te vas", le recriminó, cansado de los continuos errores de la concursante en el programa. La diseñadora aceptó la reprimenda y se disculpó asegurando que "suele ser resolutiva" pero cuando se bloquea "nadie la saca de ahí".