El programa de Ana Rosa se hizo eco este jueves del enfrentamiento que han protagonizado durante los últimos días Maite Galdeano con el novio de su hija, Kiko Jiménez. La navarra le ha declarado la guerra a su yerno por la controvertida relación de amistad que ha mantenido con Estela Grande durante su participación en Gran Hermano VIP 7.

Entre los tertuliano se encontraba Chabelita Pantoja, que se lanzó a defender a la madre de Sofía Suescun. "Tú justificas entonces a una madre, la que sea, cuando ve que le están haciendo daño a su hija. Deberías justificar a tu madre cuando ve que a ti te están haciendo daño", le replicó Alessandro Lequio haciendo referencia a su polémica relación con Asraf.

Isa P. sorprendió a sus compañeros comparando el trato que recibe en Mediaset Maite Galdeano y lo comparó con su madre Isabel Pantoja: "Da la casualidad de que Maite no tiene un contrato en Mediaset ni la protegen como a mi madre", aseguró, mientras Joaquín Prat y el resto de colaboradores se mostraron sorprendidos por sus palabras. "¿Me podéis traer unas palomitas?", preguntó el presentador al tiempo que Chabelita se echaba las manos a la cabeza.

"Tienes una facilidad para meterte en jardines... ¡Tira de la manta!", le pidió su compañero Lequio. En ese momento, Ana Rosa Quintana tuvo que intervenir para aclarar las palabras de la joven: "Isa, ¿tu madre está protegida en Mediaset? ¿Lo reafirmas?", le preguntó con semblante serio. "Hay muchos programas donde ciertos temas no se dicen del todo. Mi madre ha llamado a algunas personas de esta cadena y ellos han remado a su favor. Hay ciertas cosas que no se pueden hablar. Yo hablo de lo que a mí respecta, con mi relación con Asraf, con otros temas no lo sé. Aquí en otros años la ponían a parir", añadió. "Aquí jamás hemos recibido ninguna instrucción de la cadena", sentenció Ana Rosa poniendo fin a la polémica y cambiando de tema inmediatamente.