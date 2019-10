Tamara Falcó: "No he vuelto a ver a Jordi Cruz desde que terminó el programa"

Tamara Falcó ha sido la elegida para amadrinar un mercado gastronómico en Madrid que durará 3 días y estará abierto al público donde se podrá degustar platos de tres chefs nacionales como Ángel león, Eneko Atxa, y Albert Adrià, cada uno con sus especialidades , que estarán acompañadas de champagne Ruinart, marca patrocinadora del evento.

Más delgada que nunca y con la sonrisa a flor de piel como es habitual en ella, comentó que se encuentra en un momento muy feliz de su vida. "He adelgazado mucho es cierto, hago mucho ejercicio y tengo un nutricionista. Además cocinando se me quita el hambre, puede ser por los olores o por ver tanta comida, ya no te apetece comer. Mi experiencia en MasterChef, no ha podido ser más positiva, es súper difícil, pero he aprendido mucho. En casa sigo cocinando aparte de tener un profesor porque lo que quiero e cocinar bien. Eso sí, Ramona, que no se vaya (a la cocinera que siempre ha estado en casa de su madre)", comentó entre risas. "El paso por el programa, ha sido el reto más difícil que he hecho en mi vida". De esa manera lo explicó.

Al preguntarle por los rumores de un posible romance con Jordi Cruz, dijo sin querer profundizar demasiado que no había nada. "Estoy feliz, no hay nada, no nos hemos vuelto a ver, y sí es cierto que es muy atractivo". Reconoció.

Tuvo muy buena palabras para su compañera Vicky Martin- Berrocal. "Me paso el día defendiéndola, es súper simpática, no entiendo porqué sale así en el programa, es divertida y amable. La rival más fuerte sin duda es Ana Milán, cocina de locos, y tiene muy buen gusto".

A pesar de su pérdida de peso, que no le ha podido sentar mejor, porque está muy guapa, reconoció que le encanta comer. "No tengo todavía un plato estrella pero lo que más me gusta cocinar y mejor me sale es el pichón". Mi madre no cocina nada porque no le ha gustado en la vida, lo que si me ha dicho es que mi paso por el programa le ha gustado mucho. "Alucina con el esfuerzo que he hecho y lo está viendo. Mi padre me ha dicho lo mismo".

Tamara contó lo encantada que está su hermana Ana, disfrutando de su maternidad. "Está feliz con su bebé a pesar de viajar continuamente, que es un gran hándicap, no sé si irán a la boda de Rafa Nadal, al igual que mi hermano Enrique". Al preguntarle si le gustaría tener hijos, dijo que manera rotunda que sí. "La maternidad me gustaría más compartirla con la persona de quien me enamorase, más que yo sola, porque pienso que es demasiada responsabilidad, y el tema de congelar los óvulos es complicado para mí por el tema religioso".