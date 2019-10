Desvelan cómo se gestó el capítulo más oscuro de Rosa Benito en Telecinco

La relación de Rosa Benito con su antiguo programa, Sálvame, se encuentra en uno de sus puntos álgidos. La tensión entre los colaboradores y su excompañera va en aumento y las pullas cruzadas se han convertido en algo habitual en redes sociales que más tarde tienen su respuesta en los platós de televisión. El último enfrentamiento de Rosa ha sido con David Valldeperas, director del espacio de Telecinco, por el oscuro episodio de la quema de las alianzas de su boda con Amador Mohedano.

Hace años, en plena vorágine mediática por su separación del hermano de Rocío Jurado (que vivimos casi en directo) Rosa fundió sus alianzas en directo mientras lloraba muy emocionada. Capítulo muy criticado y que con el tiempo se descubrió que había sido un "teatrillo" para satisfacer a la audiencia: "Que no, que no quemé mis alianzas. Eso es lo que quería Valldeperas, ¡pero no lo consiguió gracias a Dios!", escribió hace unos días Rosa en Instagram junto a una foto mostrando las joyas.

Para aclarar el comentario, el director de Sálvame narró este jueves cómo se gestó lo que ocurrió aquella tarde: "Rosa Benito había roto con Amador y ella había decidido emprender su vida en solitario. Yo le propuse que en el programa, donde tanto habíamos hablado de la ruptura, cerrase esa historia fundiendo sus alianzas matrimoniales en directo, haciendo poesía visual, una alegoría de todo lo que habíamos estado hablando", explicó Valldeperas.

El director confesó que a Rosa Benito aquella propuesta le pareció "excesiva" y le propuso fundir otras alianzas que el programa le proporcionaría: "Le dije que lo entendía y le propuse fundir otras alianzas que yo le conseguiría. Es lo que hicimos. Es el simbolismo. Al final da igual que fuesen las de ella o no. Claro que a mí me hubiese gustado que fueran las reales porque a mí me gusta hacer las cosas reales".