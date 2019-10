Los oscuros episodios de Rocío Flores y su padre Antonio David Flores

El conflicto de Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores continúa siendo uno de lo mayores secretos del mundo de la prensa del corazón. Aunque hace años que madre e hija no mantienen relación, ninguna de las partes han querido contar el motivo que desencadenó el distanciamiento. Rocío Flores, y más tarde su hermano David Flores, decidieron abandonar el domicilio de su progenitora para trasladarse a la casa que su padre Antonio David Flores comparte con su mujer Olga.

Hasta ahora, la relación que padre e hija han mostrado ante los medios siempre ha sido idílica, sin embargo este viernes en Sálvame el paparazzi Gustavo González, que mantiene una buena relación con Rocío Carrasco, aseguró que han existido grandes enfrentamientos entre ellos. "Rocío Carrasco me dijo llorando que no sabíamos ni la mitad de lo que había pasado". Según su testimonio, Carrasco habría sufrido mucho por el distanciamiento de sus hijos, especialmente de David.

"Rocío Flores es muy crítica con su padre y considera que hay cosas que le han perjudicado con respecto su madre", explicó Gustavo que también aseguró que Rocío le habría recriminado a Antonio David ciertos comentarios que ha hecho sobre Rocío Carrasco y que el protagonismo de la niña en televisión no habría hecho más que empezar.

Una persona muy cercana al ex guardia civil se puso en contacto con Gustavo, desvelándole algunos detalles como que Rocío Flores quería ir a Supervivientes, y su padre no se lo permitió: "Antonio David es el que frena a su hija. Rocío flores será más famosa que sus padres. Rocío quería ir a Supervivientes pero su padre le dice que de ninguna manera. Un año antes cuando estuvo Gloria Camila tenía acordado ir a Honduras a visitar a su prima y su padre se negó en rotundo. Crearon un problema muy grande respecto a la productora (…) Rocío cree que podría tener mejor relación con su madre si su padre no hubiese tenido ciertas actitudes. Antonio David ayuda poco y ha puesto muchos problemas. El anuncio que hizo el otro día Rocío cuando dijo que intentará arreglar las cosas con su madre cuenta con el beneplácito de su padre, sino nunca lo hubiese dicho", aseguró.

Belén Esteban, indignada con la palabras de su compañero, se puso en pie para desmentir sus afirmaciones. Según la colaboradora de Sálvame, si Rocío está defendiendo a su padre en plató es porque ella misma lo ha decidido: "Iba a ir Olga pero la niña dijo que no, que quien iba a defender a su padre era ella".