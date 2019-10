Lydia Lozano, contra José Luis Moreno: "Su sobrina pasaba una vergüenza horrorosa"

En el año 2014 la humorista Yolanda Ramos confesaba en directo en Hable con ellas, programa que se emitía en el late night de Telecinco, que el famoso productor José Luis Moreno le debía sus honorarios por actuación como bailarina en una de sus galas en TVE. Moreno, presente en el plató, se sintió "agredido" por la presentadora y abandonó las instalaciones de Telecinco desatando una guerra que perduraría durante semanas.

Aquel episodio permitió que saliesen a la luz otra voces que aseguraban que el productor debía dinero a otras personas que habían trabajado para él.

Esta semana, José Luis Moreno vuelve a ser noticia tras la denuncia pública que hizo este viernes Lydia Lozano en Sálvame. La colaboradora aseguró en directo que no se le pagó el cameo que realizó en la serie Escenas de matrimonio. Lydia confesó que "ha reclamado un montón de veces el dinero" y que su sobrina Laura Caballero "pasaba vergüenza horrorosa asegurando que se me iba a pagar".

"A José Luis le conozco desde hace muchísimos años, desde que trabajé en RNE en el programa de Nieves Herrero, y no entiendo por qué no me ha pagado", dijo, a lo que Belén Esteban contestó: "Así tienen las casas que tienen, si no pagan a la gente. Es alucinante". Carlota Corredera pidió a Belén que se dirigiese a cámara y lanzase un mensaje al productor y así "echar una mano" a su compañera: "José Luis Moreno, yo no tengo nada en contra de usted, pero se oye por ahí que usted no suele pagar a varias personas. Yo conozco ya a dos: Yolanda Ramos y Lydia Lozano. Así que le voy a decir una cosa: ¡Pá ga las!", sentenció.