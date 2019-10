Bibiana Fernández: "Hacienda me lo ha quitado todo"

Bibiana Fernández vuelve a los escenarios de nuevo, con sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo, una divertida obra dirigida por Félix Sabroso, que lleva por título La última tourné, en la que interpretará a una vedette de los años 80, un papel que le recuerda a su comienzos. "Es un personaje muy divertido, interpreto a una mujer muy excesiva, que lleva viviendo de la revista toda la vida y se resiste a cambiar. Me gusta mucho porque yo en este género he conocido a mucha gente y he hecho revista muchos años, recuerdo que en el año 81, yo estuviera encima del escenario en Madrid cuando se estaba produciendo el golpe de estado. El dueño de la discoteca donde estábamos actuando era muy de derechas y seguimos trabajando como si no pasara nada, yo durante la función pensaba que en cualquier momento iban a entrar y nos iban a pegar 7 tiros". Así lo recordó con cierto sentido del humor.

Del personaje de Miranda, así es como se llama, comentó que tienen en común los recuerdos, por lo mucho que ha vivido ese género. "En más de una ocasión me han propuesto escribir mis memorias pero no quiero porque no soy nostálgica. Ahora mismo lo que me apetece es hacer esta obra que empezamos el día 26, estaremos todo el año de gira y después vendremos a Madrid".

Está mucho más delgada después de haber dejado de fumar. "Hice un régimen hace tiempo y ahora como bien. Ahora estoy encantada con la peluca porque me resulta muy cómodo por no tener tiempo para ir a la peluquería".

Sus problemas con Hacienda no han terminado para su desgracia. "Siempre está igual, no se acaba nunca y no paro de pagar. Ya me lo han quitado todo… como no me quiten las prótesis… Sigo trabajando y me siguen quitando dinero. Cuando vendí mi casa de Madrid a Alaska y Mario el problema no se solucionó, también se han quedado mis dos pisos de Málaga, el Estado para mí, se ha convertido en una especie de tirano porque me tiene esclavizada. He pagado todo, las multas, con sus correspondientes intereses, no sé hasta cuándo va a seguir esto. El problema es cómo se demore mucho, me van a quitar hasta la alegría porque siempre me veo en el punto de partida".

Según contó de amores está encantada con sus 3 perras. "El amor no se busca, eso sí, sí pareciese un hombre que me gustase, pues muy bien, pero mamonear por mamonear, no".