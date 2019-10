THIS WEEK : . • Jueves 26 - Panda Club (Madrid) . • Viernes 27 - Gasca Club & Tiffanys (Madrid) . • Sábado 28 (tarde) - Capea Family Sound (Ajalvir) . • Sábado 28 - Mau Mau (Madrid) . . También me gustaría que supierais que me siento el chico más afortunado del mundo por poder trabajar en lo que me gusta, y por ello, transmitir lo que siento de esta manera. . . Larga vida a la música . . #NonStop #Barce #BarceOntour #Lucky

A post shared by BARCE (@jorgebarcenas_) on Sep 27, 2019 at 10:38am PDT