Belén Esteban ha aprovechado la emisión del lunes en Sálvame para romper su silencio sobre los líos entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Los ataques de la hija de Rocío Jurado a su ex, ahora en la casa de Gran Hermano, han sido constantes. Un acoso judicial que se ha prolongado durante años y que no tiene visos de acabar y que, ciertamente, ha llamado la atención de todos los medios de comunicación.

Y también de los colaboradores de Sálvame. Belén Esteban ha asegurado al respecto que existen múltiples vetos a las informaciones sobre este tema, y que vienen todos de Rocío Carrasco y su entorno, muy celoso de lo que se informa sobre su persona.

A lo que se añade un último giro de los acontecimientos que ha puesto el tema de total actualidad. Y es que la hasta cierto punto inesperada entrada de Antonio David Flores en Gran Hermano VIP, y la cantidad de información que este podría proporcionar ante las cámaras sobre esos líos judiciales y familiares que tanto molestan a Rocío y Fidel (tanto él como su hija Rocío Flores, su defensora en plató), han puesto de nuevo en guardia al matrimonio.

Sin ir más lejos, la hija de Rocío Jurado ha interpuesto una demanda al ex guardia civil pidiendo que deposite los 80.000 euros de fianza que le debe.

Las palabras de Belén Esteban han sido tajantes al respecto. "Te voy a contar y voy a ser muy clara. Voy a dar nombres. Lo que pasa es que Fidel levantaba el teléfono y llamaba a esta cadena y a Antena 3", dijo Belén con su claridad habitual sobre esos vetos que impedían informar sobre el tema.

La colaboradora ha dicho que la familia Carrasco "creía" que Antonio David rechazaría salir en Gran Hermano VIP, pero no ha sido así porque "la voz de Dios" (así ha llamado Belén a Fidel) ya no debe ostentar tanto poder. "Ya está bien, que la gente pueda hablar, quien quiera y quien no quiera, pero sin levantar un teléfono", clamó Belén Esteban en directo.