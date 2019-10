El episodio más oscuro de Gema López durante su etapa en Antena 3

La guerra abierta que mantiene Alba Carillo contra su compañero de Ya es mediodía (Telecinco), Miguel Frigenti, desató este lunes un intenso debate en Sálvame. En conversaciones con sus compañeros en la casa de Guadalix de la Sierra, la ex de Feliciano López "pidió la cabeza" de Frigenti y aseguró que no volverá sentarse con él en un plató de televisión por considerarlo "un traidor" y un "mal compañero". Un enfrentamiento que se originó cuando durante una gala de Gran Hermano VIP 7 se le mostró un tuit del periodista dirigido a ella donde criticaba su paso por el reality.

Los colaboradores de Sálvame, especialmente Gema López, se mostraron muy duros con la actitud de Alba Carrillo y reprobaron sus palabras: "Está pidiendo la cabeza de un compañero. Aquí yo me he podido matar con mis compañeros pero jamás pediría su cabeza o he puesto un veto a alguien. Que Alba se permita dar estas lecciones de lo que es Sálvame cuando ella hace lo que está haciendo…. es tenerlo muy gordo", dijo la periodista. En ese momento, Kiko Matamoros aprovechó para recordar un polémico episodio del pasado de su compañera: "¿Estás convencida de que nunca has pedido la cabeza de un compañero?".

Gema negó en redondo las insinuaciones de Kiko y le animó a dar el nombre de la persona: "Puedes decir nombre, apellido, fecha y lugar. Si tienes la valentía de soltarlo aquí quiero que des el nombre aquí, en directo. Yo te aseguro que jamás he pedido la cabeza de un compañero". Matamoros insistió y Antonio Montero aportó más información al respecto: "Hay un bulo de que una persona se quejó de que Gema y Patiño habían pedido su despido".

Se referían a Miguel Temprano, excompañero de Gema, con el que tuvo sus desavenencias durante los años que compartieron platós en Antena 3. Un polémico capítulo que hizo público el propio Temprano. "Esa persona lo dijo aquí, cuando trabajó durante una época en este programa. Dijo que yo había pedido su cabeza y que trabajaba con pinganillo. Ninguna de las dos cosas era verdad. Puso de testigo a una persona que ya no está entre nosotros y ese tema se aclaró en directo. El problema es que, cuando a uno en la vida no le va bien por determinados motivos, es más fácil decir que alguien ha pedido tu cabeza. Me voy a guardar los motivos que llevaron a su despido pero a lo mejor tuvo que ver con determinadas actitudes que se tienen en un plató".