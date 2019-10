M'he estat plantejant quedar amb el @soler_toni i anar a primera línia de les barricades.

Però primer he provat a veure com estic de resistència.

M'he llençat contra una calaixera i PATAPAM!

No ha acabat gaire bé com podeu veure a les fotos.

Em sembla que em quedaré a rereguarda! pic.twitter.com/h9U24dD6pM