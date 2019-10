Viaje de SS.MM. los Reyes a Japón para asistir a la ceremonia de entronización de S.M. el Emperador Naruhito S.MM. los Reyes viajan a Japón para asistir a la ceremonia de Entronización de Su Majestad el Emperador Naruhito. En la mañana del martes, 22 de octubre, Sus Majestades los Reyes se desplazaron al Minami-Kurumayase (Patio Central) del Palacio Imperial. Desde allí, junto a los jefes de delegaciones asistentes, se dirigieron al Salón Shunju-no-Ma (Grand Hall). Ya en el Salón de Estado, Don Felipe y Doña Letizia asistieron a la ceremonia de Entronización de Su Majestad el Emperador Naruhito. #FelipeVI #KingFelipeVI #ReyFelipeVI #ReinaLetizia #QueenLetizia

