El miserable motivo por el que Maite Galdeano no fue al cumpleaños de su hijo

Maite Galdeano fue la gran ausente en la fiesta de cumpleaños de su hijo Cristian Suescun, un evento en la que sí estuvieron presentes tanto su hermana Sofía Suescun como el novio de esta, Kiko Jiménez. Ambos compartieron imágenes de la cena y la posterior fiesta en sus redes sociales, pero Maite prefirió subir un vídeo a la mañana siguiente en el que daba los buenos días y aseguraba que se había despertado sola, sin la compañía de sus hijos.

¿Por qué no acompañó la navarra a Cristian? No es la primera vez que Maite humilla a su hijo en público, ya que recientemente reconoció en televisión que el joven fue "un lastre" para ella durante su infancia. "Yo me quedé con Sofía para moldearla a mi antojo y mi hijo con el padre, porque era un lastre para mí. De ser un chico brillante comenzó a dejar los estudios y a juntarse con personas que le metieron en el mundo de la noche".

El lunes Maite volvió a despreciar a su hijo en Sálvame con unas duras declaraciones. Cuando los colaboradores le preguntaron por qué no fue al cumpleaños de Cristian, ella contestó que fue por dinero. "Mis hijos me dijeron que podían recogerme pero no podían traerme a casa de vuelta, y me dijo mi hijo que el taxi vale 40 euros. ¿40 euros? Ahí ya se me quitaron las ganas del todo", contó para sorpresa de todos. Paz Padilla quiso echarle un cable: "Hombre, es un 'robo', con ese dinero le compras tres tartas...".

"A ver si me tienes un poquito más en cuenta y no haces tanta distinción entre yo y la cría", dijo Cristian dolido en directo. Maite confesó que tiene un regalo para su hijo a pesar de todo y que se ha gastado 15 euros, y aunque asegura que quiere a los dos por igual, sí que hay diferencias. "A lo mejor uno tiene más merecimientos porque se los ha ganado demostrando él trabajo del día a día para tener contenta a una madre y el otro... pues a lo mejor no se merece tantas cosas". "Para mi madre un mérito es ganar dos realities", sentenció Cristian.