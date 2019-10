Carlos Latre aparece en la revista Semana concediendo una amplia entrevista en la que repasa su vida y su carrera, que continúa ahora con sus intervenciones en El Hormiguero y su gira Yo fui a EGB. Las imitaciones de famosos, que comenzaron como un hobby, le abrieron las puertas a Radio Reus y, más tarde, los 40 Principales o La Ser Tarragona.

En una conversación con Omar Suárez, Carlos Latre explica cómo cambió su vida a raíz de su fichaje por Javier Sardá para Crónicas Marcianas. "Es como mi padre, Darth Vader pero positivo", dice entre risas. Califica de "universidad" su larga etapa en Crónicas. "Con 19 años aprendí del directo, del tempo, de la disciplina, de cómo se hace un programa de televisión".

No obstante, ese éxito inicial le llevó también a momentos muy oscuros. "Tuve la suerte de pegar un pelotazo cuando tenía 19 años y sí, luego me arruiné completamente, me quedé pelado como una rata", desvela. "No derroché, sino que me lancé a la piscina y me metí en la producción de la serie El mundo de Chema. Era joven e inexperto y fue terrible", comenta sobre la serie estrenada en 2006 con escaso o nulo éxito.

El Mundo de Chema era una serie creada y dirigida por él en la que interpretaría nada menos que a 50 personajes, algunos de ellos imitaciones de famosos y otros de nueva factura. Ahora, años después y gracias a esa mala experiencia su filosofía es que "como he tenido dinero y lo he dejado de tener, al final siempre digo que pase lo que pase, nunca pasa nada".

Fueron, eso sí, momentos muy malos. "Yo sé lo que hago, quién soy y empecé de cero. Gracias a eso empecé a hacer teatro, la gira de Yes, we Spain. No tengo esa experiencia como algo negativo, sino como algo que me empujó a ser quien soy ahora".

Dice Latre, sobre el posible origen de su vena artística, que de pequeño era un niño muy travieso. "Era muy cabroncete. Era terrible y siempre me reñían y castigaban porque la liaba parda". Todo cambió cuando "empecé a hacer voces y ver que en en casa Martes y 13 y Los Morancos les encantaban, y empecé a desarrollar la imitación. Vi que de reñirme pasaban a reírse"... y Carlos Latre no tardó demasiado en ganarse la vida con ello.

Por el camino, conoció el amor en Yolanda, que en su momento fue jefa de informativos de Radio España, y ha tenido una hija, Candela. "Nos hemos plantado porque Candela fue heavy metal de pequeñita. Era tremenda. Dios me castigó y me dio una hija peor que yo", dice entre risas.