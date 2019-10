Alba Carrillo ha criticado muy duramente a la organización de Gran Hermano VIP por, según la modelo, mostrar claros favoritismos con algunos concursantes. "Me quiero ir de aquí porque son unos tendenciosos", dijo la modelo. "Yo me explicaré en programas donde se puede hablar y no tergiversan las cosas y te las ponen cortadas", dijo, insinuando que hay "tongo" en el reality estrella de Mediaset.

Unas sospechas que no son nuevas y que, de hecho, planean sobre casi cualquier edición de Gran Hermano. Quizá por eso, Jorge Javier Vázquez ha frenado en seco a Alba Carrillo, y lo ha hecho criticándola con igual o más dureza. "Tiene el discurso de perdedora, de alguien que sabe que no ha hecho un buen concurso y está buscando el argumento fuera porque sabe que no está brillando como debería haberlo hecho".

Eso no quita para que Alba sea la "desquiciada favorita" del catalán. No obstante, sus primeras broncas con Antonio David no fructificaron, con la madrileña bastante perdida en la casa de Guadalix, a la búsqueda de destacar pero sin conseguirlo. Ella parece consciente de ello: "Si me voy el jueves y me cogen para la repesca me doy un tiro en la sien, me da pena el concurso, cuando empezaron con lo de Irene para hacerme daño no me gusto".

Alba abundó en sus críticas a la organización y cómo ha gestionado y mostrado la convivencia en la casa de GH VIP. "Si lo hubieran tratado de otra manera hubieran podido sacar cosas guays", dijo sobre la bronca entre Kiko Jiménez e Irene Junquera. A Alba le huele a "chamusquina" cómo se cortaron los vídeos, sugiriendo de nuevo una mano negra que actúa sobre lo que ocurre en la casa.

Jorge Javier no opina igual, y dijo que la experiencia de Alba en otros realities no se ha notado. "A Alba le pedimos más porque tiene más experiencia que otras y no lo está cumpliendo y se está dando cuenta, por eso dice que la culpa es del concurso".