Tras convertirse en la quinta expulsada de la séptima edición de Gran Hermano VIP, Irene Junquera concede su primera entrevista a la revista Lecturas en la que además de hablar sobre los traumas que arrastra desde su infancia y que explicarían su comportamiento en el concurso, revela el problema de salud con el que tiene que convivir de por vida.

Preguntada por su experiencia en la casa de Guadalix de la Sierra, de la que renegaba hace unos años, asegura que "aunque ha sido feliz en algunas ocasiones", es muy activa en su vida diaria y el encierro "la ha condicionado mucho": "No quiero dar pena, quiero que se me entienda. Un accidente que tuve de pequeña me ha marcado mucho. No puedo estar parada, siento que se me va la vida. Después de hacer terapia descubrí que asocio estar parada al sufrimiento que tuve de pequeña (…) Fue un accidente en una atracción en la que me hice una lesión de espalda (…) Estuve dos años hasta que no pude andar".

Junquera también habla sobre la claustrofobia que sufre desde hace años y que no había hecho pública hasta ahora: "Lo he pasado muy mal cuando nos encerraban en el confesionario", afirma. "Tengo un microadenoma en la hipófisis. Es un tumor pequeño en la cabeza que no tiene más problema, es benigno, salvo que me tienen que hacer una resonancia magnética cada año más o menos. Una semana antes de entrar en GH tuve que salir del tubo en el que me meten para hacerme la prueba porque no podía. ¿Crees que alguien se enteró de que tengo claustrofobia? Hay muchas cosas que han pasado en GH y nadie ha visto".