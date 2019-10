La madre de la artista televisiva

Con la grosería de la política perdemos demasiado tiempo. Por la importancia que sus actuaciones tienen para España nos vemos obligados a hablar y a escribir de especímenes como Torra. Pues mira, se ha muerto Margarita Seisdedos a los 91 años y me parece mucho mejor tema. La última vez que la escuchamos fue cuando su hija, Tamara Ámbar Yurena de todos los Santos, participó en Supervivientes 2016: "Yo estoy bien. O sea, que tranquila, que gracias a Dios no puedo quejarme. Te mando un beso. No, cincuenta besos. Y tienes que ganar". Sufría Alzheimer y Parkinson.

Cuando Tamara, etcétera participó este año en GH Dúo ya no hubo llamada. El programa le puso unas imágenes de su madre. "Espero que cuando vuelva aún se acuerde de que existo". Y le mandó un amoroso mensaje que seguramente no recibió. Tamara (a mí me da igual que tuviera que cambiarse el nombre, me quedo con ese, como los que dicen vascongadas) entró en Gh Dúo con Juan Manuel, el peluquero ex de Karina y con quien Tamara había tonteado en Hotel Glam. Se dieron un beso como de cremallera que está en la historia de la televisión. Juan Manuel fue una de las personas con las que Margarita Seisdedos se enfrentó en algún plató de televisión. También lo hacía en la calle con las encerronas que a madre e hija les hacía Arlequín. Y ella, bolsazo que te crió. Un bolso que se veía pesado. Si ladrillos o adoquines, pues no sé. Toda esa tropa se enteraba por dónde iba Tamara y se aparecían para lograr la reacción de una y otra. "Vete a tomar por culo" (a Arlequín). "Hermafrodita es tu madre" (a Toni Genil).

Volviendo atrás, Tamara surgió como presunta novia de Paco Porras. Y decía estar embarazada. Luego también dijo haber abortado. En 2000 publicó un disco con las canciones ‘No cambié’ (anda que no la pedíamos en las bodas) y ‘A por ti’. Con la ayuda de Alaska publicó ‘Superstar’, un álbum de estudio de catorce canciones. Tenía producción de Carlos Berlanga o Nacho Canut entre otros. Es verdad que todo esto decaía ante su presencia en programas de televisión como Crónicas marcianas (con madre). También fue a Hotel Glam, aquel invento descabellado de Gestmusic a medio camino entre National Geographic, Barrio Sésamo y una película de Rocco Sifredi. Era puro espectáculo televisivo. Y el espectáculo, entonces y ahora, es la única realidad creíble. Margarita Seisdedos ha sido la verdadera madre de la artista (y no la de la Pantoja). Porque se implicaba en su carrera (lo que fuera), peleaba, iba a la tele a defenderla, daba bolsazos o preparaba el garrafón en el bar de su hija (se lo he leído a Juan Soto Ivars). Una vez en el Deluxe, dijo: "Si mi hija quiere seguir en la tele, que siga. Yo ya no puedo más". Bastante había hecho ya. Sobre todo porque se metió en un mundo nuevo y desconocido. En un circo despiadado con cámaras de televisión.

La madre de la artista es un concepto antiguo (tomemos como ejemplo la de la Pantoja). Tan antiguo como salvaguardar honras. Pero la televisión ha dado lugar a otro tipo de madre de artista. Y ahí hemos tenido a Encarna Manfredi, madre de Patricia Ledesma (GH3), la única novia que se le ha conocido a Kiko Hernández. Convertida ella misma en personaje, fue una de la participantes de ‘Hotel Glam’. Luego le mordió el perro de Marta Sánchez. Más recientes son Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, y Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun. Aunque en este caso Sofía Suescum también sea la hija de Maite Galdeano. Porque esta fue la primera que destacó en el mundo chiflado de los realities en la televisión. Pero ninguna como Margarita Seisdedos.