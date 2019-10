La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Paloma Barrientos, Carlos Pérez Gimeno para hablar de todos los temas de la actualidad social. Incluyendo los nuevos datos surgidos en torno a Robert Gavin Bonnar, la nueva pareja de la hermana de la reina, Telma Ortiz.

Telma Ortiz siempre se ha caracterizado por su extrema discreción con su vida personal. Todavía suena su demanda multitudinaria y simultánea a más de 60 medios de comunicación por lo que ella consideró un "acoso permanente". El abogado irlandés, tal y como aseguró la periodista Paloma Barrientos en esRadio, navega en la misma dirección, habiendo enviado ya a algunos medios de comunicación un "burofax para que no se hablara de él".

Pero, tal y como ha publicado Vanitatis, Robert Gavin Bonnar tiene otra faceta profesional aparte de la de abogado, y es de lo más provocadora. Robert escribe habitualmente en medios de comunicación españoles sobre temas muy alejados de la crónica social, como por ejemplo en el diario Expansión y a costa del fallido acuerdo del Brexit de esta semana. En el texto, Bonnar califica a los políticos británicos de "camarilla de matones elitistas".

No obstante, todo esto se inserta en el cambio percibido en Telma Ortiz en los pasados premios Princesa de Asturias, donde se mostró muy afectuosa con su pareja y visible para los medios. Se llegó, incluso, a fotografiar con su hermana la Reina de España, en la primera imagen juntas desde hace muchos, muchos años.

"En el acto institucional ni un pero a la actuación de la Princesa de Asturias, me contaban que fue muy, muy llamativo, porque el Teatro Campoamor no es grande, ver a Telma y el novio haciendo aspavientos. Todo ello cuando no es tu día, tu noche ni tu tarde", explicó Barrientos.

Es, por tanto, una doble contradicción, la de Telma y su pareja, en su conducta reciente con los medios de comunicación, que ha llevado a la periodista Paloma Barrientos a calificar en esRadio de "cuñadísimo" al abogado, y por extensión, a la pareja. "Jaime del Burgo [exmarido de Telma Ortiz y también extremadamente cuidadoso con el tratamiento de su persona en la prensa] nunca envió un burofax para que no se hablara de él. Peligro, peligro, peligro".

"Porque si tú eres invisible y no quieres que se hable de ti, no puedes publicar una foto con la Reina, las niñas y las premiadas". Una actitud que contrasta, sin embargo, con el de una emocionada Paloma Rocasolano, que rompió en lágrimas durante el discurso de la Princesa de Asturias, pero que, sin embargo, sí mostró una actitud discreta durante el evento. "La madre [Paloma Rocasolano] sí es una mujer discretísima", aseguró Barrientos en Es la mañana de Federico.

El director del programa, Federico Jiménez Losantos, recordó un paralelismo con otros miembros cercanos de la Familia Real que tuvieron que ser apartados en el pasado, dejando el famoso núcleo duro del Rey, la Reina, la princesa y la infanta. Fueron los peores y últimos tiempos de don Juan Carlos, con diversos escándalos de corrupción en los titulares y el caso Urdangarín pendiente de juicio. "Tuvieron que cortar la Familia Real y eso fue por algo, por lo mismo que tuvo que abdicar Juan Carlos. No se nos puede olvidar eso. Confío en Letizia si hay que sacar la cimitarra".