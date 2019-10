Ylenia llega a las manos con Kiko Matamoros durante una fuerte discusión en 'Sálvame'

La batalla en redes sociales que desde hace unos meses mantienen Ylenia Padilla y Rafa Mora se trasladó este martes al plató de Sálvame. La de Benidorm acudió al programa de Telecinco para saldar las cuentas que tiene pendientes con su antiguo amigo después de publicar una serie de stories en Instagram en los que lo calificaba como "interesado" y "traidor". Él por su parte, asegura que "desaparecieron varias cosas" de su casa después de una visita de Ylenia.

"Se me ha injuriado y nadie lo para. ¿Esto qué es? ¿Qué hipocresía es esta? ¿Este señor puede injuriar a la gente sin ningún tipo de prueba ni fundamento?", preguntó la invitada a Paz Padilla y el resto de colaboradores. Alterada, la presentadora pidió a Ylenia que moderara sus palabras y Kiko Matamoros defendió a su compañero Rafa de las acusaciones. "Ahora ponéis al defensor machito y yo me veo acorraladísima, pero puedo con vosotros dos y con veinte como vosotros", replicó.

Ylenia VS Matamoros QUÉ HEAVY pic.twitter.com/Tu1W1joYyB — peripatètic (@T5Comento) October 22, 2019

El tono de la conversación fue en aumento y la invitada reprodujo el sonido de un gorila para definir el comportamiento de Kiko Matamoros que, muy ofendido, abandonó el plató para regresar minutos después y continuar con la discusión acercándose cada vez más a ella. "No das para más, eres una marioneta, un fracaso", le dijo él, a lo que Ylenia contestó: "Fracaso tú que te vas por la puerta de atrás y vuelves porque necesitas la pasta, ¡montajista! ¡Vende familias! ¡Que tú a mí no me amedrentas! No te me pongas así de agresivo delante, ¡personaje de ficción!".

En ese momento, Ylenia quiso apartar a Matamoros y le propinó un fuerte empujón al tiempo que seguía gritando. "¿Esto se va a permitir? Eres una agresiva", se quejó Matamoros ante la dirección del programa. "No voy a compartir plató con este espécimen, adiós", se despedía Ylenia quejándose de que "a él se le permite todo y a ella nada".