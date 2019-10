Malos momentos para Alba Carrillo. La madrileña quiere que la expulsen de Gran Hermano VIP, según sus propias palabras. Lo confuso son las razones que esgrime la propia modelo para explicarse.

Según dice, ha dejado de luchar y quiere que la expulsen. Alba Carrillo aseguró a Carlota Corredera que "quiere ver qué pasa con mis cosas, con mi niño". Asegura estar preocupada por el pequeño Lucas porque "pueden estar pasando cosas".

Alba se refiere a su ex, Fonsi Nieto, que anteriormente criticó muy duramente a la modelo y su madre, Lucía Pariente, por mostrar en público y por televisión al hijo que tienen en común. Y sugiere que Fonsi no ve bien su presencia en el programa y que podría utilizarlo en su contra para repetir su intento de retener la custodia del pequeño Lucas, impidiendo de paso que salga de su maltrecha situación económica.

"Este trabajo no está bien visto por Fonsi y no le parece digno. Me importa una mierda lo que tenga que hacer por sacar a mi hijo adelante", ha dicho Alba Carrillo sobre su paso por GH VIP.

Alba Carrillo explica a Carlota Corredera por qué quiere ser expulsada de #GHVIP23O: "Quiero ver qué pasa con mis cosas, con mi niño" https://t.co/V3LWhHlyc6 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 23, 2019



Para Beatriz Cortázar es un intento de Alba de justificar su mal paso por el concurso y resucitar viejos fantasmas. "Dijo que a Fonsi le parecía un horror que estuviera en ese reality, como de quinta. Os puedo asegurar por gente del entorno que todo lo contrario", dijo la periodista en esRadio.

Y lo es por varias razones. Porque Fonsi piensa que, en el fondo, así tiene más tiempo para pasar con su hijo. Y porque desde luego no tiene nada en contra de que Alba "se gane la vida y haga lo que quiera".

¿Cuál puede ser el problema y a lo que hace referencia Alba? A cuando, a colación de su trabajo en televisión, mostró a su hijo y lo llevó a los platós. "A Fonsi solo le preocupa que el niño no salga en ningún medio. Le da igual lo que haga Alba, no se mete en nada de eso. Solo en que no aparezca el niño". De modo que no, "no hay demandas nuevas ni nada diferente a lo que había hace dos años".

Mientras, Alba ha sido nominada por sus compañeros, lo que hace no interesa a la audiencia y, sin saberlo de momento, se ha ganado una severa reprimenda de Jorge Javier Vázquez por sugerir tongo en el concurso.

"¿Quedarme? Sí me puedo quedar, como una ameba, pero eso no significa que yo esté disfrutando la experiencia o dando lo que tengo que dar. No estoy disfrutando", le dijo a Carlota Corredera.