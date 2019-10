Antes de comenzar su mediática relación con Rocío Carrasco, Fidel Albiac mantuvo un noviazgo de casi seis años con Elizabeth Martín que, después de años callada, vuelve a alzar la voz para hablar sobre el lado oscuro de su expareja. En una entrevista telefónica en Sálvame, Elizabeth cuenta cómo fue el inicio de su relación con el yerno de Rocío Jurado: "Estuve con él unos seis años aproximadamente. Los primeros años bien, pero después empecé a ver unas cosas bastante chungas. Es una persona muy fría, muy calculadora y envidioso. Al principio empiezas la relación y lo ves gracioso, simpático, pero después empiezas a abrir los ojos y te vas dando cuenta de cómo es".

"No tenía donde caerse muerto, no había estudiado ni había trabajado en nada. Siempre estaba peleado con sus amigos. Cuando no era por una cosa era por otra. Metiendo siempre mierda por todos lados. Por la forma de actuar que tenía siempre estaba enfadado con su familia. Siempre con esos aires de superioridad y siempre aparentando lo que no es. Siempre se creía por encima de sus posibilidades. Cuando conoció a Rocío Carrasco dijo: 'Esta es la mía. Aquí me meto'", rememora.

La entrevistada recuerda que, durante su noviazgo, Albiac le ponía "en contra de su hermana, de su madre y de su padre": "Siempre le daba la vuelta y hacía que vieras las cosas de la forma que él quería. Tenía peleas con mi familia cada dos por tres. Como que no quería que me relacionara con ellos y empezó a separarme". Y compara lo que ella vivió con lo que Rocío Carrasco "estaría viviendo": "La mayoría de los problemas que Rocío tiene con su familia es por él. Maneja todo porque es una persona manipuladora, controladora y siempre va maquinando. Los niños de Rocío, que estarían por allí por la casa, él no los soportaría. Yo pienso que ahí todo el rollo que hay es por él. Ella también tendrá sus cosas, pero el que está detrás de todo es él".

Elizabeth también cree que la gente evita hablar de Fidel en televisión porque siempre "amenaza" con demandar a los que hablen de más y asegura que tiene "mucha maldad": "Cada persona que ha salido hablando de él o de ellos siempre están con el tema de las demandas y eso echa mucho para atrás. Yo fui a un plató y, días antes, me estuvieron amenazando para que no fuera. Para que veas la maldad que tiene. Me demandó por haber salido, total, que allí en el juicio iba él con Rocío. Ella seria mientras yo declaraba. Al final el juicio lo gané".