Pepa Flores, Marisol, no irá a recoger su Goya de Honor

La Academia de Cine anunció el pasado miércoles que Pepa Flores, conocida artísticamente como Marisol, recibirá el Goya de Honor 2020 en la gala de los Premios Goya cuya 34ª edición se celebrará en Málaga, tierra natal de la artista. La popular cantante y actriz afirmó sentirse "muy honrada y agradecida por este reconocimiento", y por ello le dio las gracias a la Academia y le deseó "mucha salud" al cine español.

Desde entonces ha habido muchas dudas sobre si la actriz se presentará a recoger su galardón en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga el próximo 25 de enero. Fuentes de la Academia de Cine señalaron a Europa Press que, al contrario de lo que ocurre con los galardonados con el Goya de Honor, en esta ocasión no habrá rueda de prensa con la premiada ni tampoco ofrecerá entrevistas, en línea con el silencio mediático que mantiene desde hace varios años.

Fue su hermana Vicky Flores quien confirmó al programa El Madroño de Telemadrid que Marisol no recogerá el premio. "Está agradecida y se lo ha tomado muy bien. Que vaya o no vaya, eso son otras cosas, pero por supuesto que estará agradecida porque es un honor que le den un premio", aseguró, y añadió: "Lo va a recibir quien sea, ella no. No va a ir a por él, eso te lo aseguro".

La vida de Pepa Flores, que es como se anunciaba en su última época de actriz y cantante y como realmente quiere seguir siendo llamada en la intimidad, transcurre tranquila, sin ser molestada por sus paisanos, que respetan su deseo y no le piden ni autógrafos ni selfies. Se la puede encontrar por el Paseo Marítimo cercano a los aledaños de su domicilio, cerca de La Malagueta, la plaza de toros, caminando junto a su perro. Una vida normal que parece que no será interrumpida ni por los Goyas.