Sálvame quiso este jueves 24 de octubre, fecha de la exhumación de Francisco Franco perpetrada por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, dedicar unos minutos al tema que ha concentrado todo el interés político y social del día. Pese a estar bien alejado de sus habituales discusiones del mundo del corazón, el programa de la cadena de Vasile suele abundar en temas de interés general cuando éstos se presentan, con desiguales resultados.

En el caso de la polémica exhumación, en este caso ha sido Antonio Montero el objeto de burlas y abucheos tanto en redes sociales, con los demás colaboradores e incluso el público frenando las palabras del periodista.

Montero trató de explicar que Franco ayudó a España a preparar la inminente democracia tras su desaparición, y que él mismo designó al rey Juan Carlos como sucesor. Carlota Corredera le interrumpió y le formuló una pregunta: "¿Le tenemos que dar las gracias por la transición?". La respuesta de Montero fue tajante: "Sí, señora".

Antonio Montero diciendo que hay que darle las gracias a Franco por la transición española. Brava Chelo pic.twitter.com/BtJe31TOYJ — peripatètic (@T5Comento) October 24, 2019

Chelo García-Cortes, indignada

No hizo falta nada más para que Chelo García-Cortés, que se puso en pie y bramó entre aspavientos que Franco es "un dictador" y que la opinión de su compañero se trataba de un "disparate". Chelo recordó los "40 años de dictadura", y junto a la propia Corredera le frenó en seco.

Montero quiso de todas formas criticar a Pedro Sánchez por una iniciativa electoralista. "¿Por qué tiene que ir Pedro Sánchez a hacer una rueda de prensa?", se preguntó el periodista. La presentadora le abroncó asegurando que "tenemos suficiente edad para distinguir entre la transición y un acto electoralista de Pedro Sánchez".

"Franco está en la historia de España"

"Independientemente de donde esté enterrado está en la historia de España, le pese a quien le pese", insistió Montero, a lo que una furiosa Carlota Corredera contestó que la iniciativa del Gobierno en funciones ha sido simplemente "cumplir la ley". "La ley de memoria histórica decía que tenía que salir del Valle de los Caídos porque él no es un caído", dijo.

Jesús Manuel, sin embargo, quiso romper una lanza por Montero criticando la sentencia del Tribunal Supremo, que "no puede ordenar dónde tiene que ir. No se puede meter en algo tan íntimo". El resto de los colaboradores guardó silencio mientras se sucedía el enfrentamiento.

Corredera, no obstante y entre todo el caos, quiso lanzar un mensaje a la familia de Franco: "No os preocupéis por la libertad de prensa, que no la había en el franquismo, y preocupaos de cumplir la ley de Ley de Memoria Histórica"