Vanesa Martín y Mónica Carrillo: plan para dos en Madrid

Vanesa Martín y Mónica Carrillo se han vuelto inseparables y cada vez pasan más tiempo juntas. La cantante y la presentadora se fueron de vacaciones el pasado verano y disfrutaron de las playas de Tarifa. Volvieron a Cádiz en la primera semana de octubre, donde estuvieron tres días porque la artista malagueña tenía programados varios conciertos en el Teatro Falla.

Esta semana volvieron a quedar para un plan de chicas en Madrid. Tal y como desvela la revista Diez Minutos, Vanesa y Mónica tomaron algo en el local Válgame Dios, el mismo restaurante del barrio de Chueca donde se fue a cenar el ministro Fernando Grande Marlaska durante los disturbios de Barcelona. Después se fueron a dar un paseo por el centro de la ciudad. Ambas optaron por un estilismo informal con gafas de sol para pasar desapercibidas entre la gente.

Además de amigas, ambas trabajan juntas en la misma cadena. Mónica Carrillo es presentadora de los informativos de Antena 3 junto a Matías Prats desde hace más de diez años. Por su parte, Vanesa Martín comparte silla con Melendi, David Bisbal y Rosario como coach de La Voz Kids.

Aunque todavía no se puede confirmar si lo suyo es algo más que amistad, a la cantante no le hace ninguna gracia que le pregunten por su vida sentimental. Lo hizo en una ocasión Risto Mejide, cuando se rumoreaba que Vanesa tuvo un romance con Malú. Por culpa de aquella pregunta, el presentador perdió la amistad de la artista. "Le hice una pregunta muy impertinente sin ninguna intención de molestarla, pero le molestó y me sabe fatal. He intentado hablar con ella y no he podido. Me sabe mal porque teníamos una bonita amistad", reconoció en una entrevista.