Descubren el motivo real que enfrentó a David Flores con su madre Rocío Carrasco

El conflicto que distanció a Rocío Carrasco de sus hijos sigue siendo un misterio. La hija de Rocío Jurado lleva casi siete años sin hablarse con Rocío Flores, su hija mayor, y tampoco mantiene relación con David, que decidieron abandonar el domicilio de su madre y se fueron a vivir con su padre Antonio David Flores.

La ausencia de sus hijos en su boda con Fidel Albiac sigue siendo, a día de hoy, objeto de debate sobre el motivo real de su negativa a asistir. Según la versión de Rocío, no acudieron porque no quisieron pero sí que estaban invitados. Una afirmación que este jueves fue puesta en duda por Belén Esteban, que arrojó algo de luz al respecto.

"El niño quería ir a la boda", aseguró la colaboradora de Sálvame. "Con Carmen Borrego tengo buena relación pero la versión que contó de Rocío es mentira. El niño tiene número de teléfono pero nunca recibe el mensaje de la invitación. Lo que hace es mandar la invitación de boda al abogado de Antonio David". Según la nueva versión desconocida hasta ahora, David no acudió porque su madre no le llamó ni le envió un mensaje y "porque no había invitado a su hermana Rocío".

Más disgustos para Rocío Carrasco

Esta semana la hija de Rocío Jurado también se ha enfrentado al testimonio de Elizabeth Martín, una de las exnovias de Fidel Albiac con la que mantuvo una relación durante seis años el yerno de Rocío Jurado: "Estuve con él unos seis años aproximadamente. Los primeros años bien, pero después empecé a ver unas cosas bastante chungas. Es una persona muy fría, muy calculadora y envidiosa. Al principio empiezas la relación y lo ves gracioso, simpático, pero después empiezas a abrir los ojos y te vas dando cuenta de cómo es".

La entrevistada no dudó en comparar lo que ella vivió con lo que Rocío Carrasco "estaría viviendo" al lado de su marido: "La mayoría de los problemas que Rocío tiene con su familia son por él. Maneja todo porque es una persona manipuladora, controladora y siempre va maquinando. Los niños de Rocío, que estarían por allí por la casa, él no los soportaría. Yo pienso que ahí todo el rollo que hay es por él. Ella también tendrá sus cosas, pero el que está detrás de todo es él".