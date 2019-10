Así suena el impactante debut musical de María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz se muestra más feliz e ilusionada que nunca ante el estreno del proyecto en el que se ha embarcado tras su victoria en Gran Hermano Dúo. Además de convertirse en colaboradora en los debates de la nueva edición de Gran Hermano VIP, y ganarse un puesto como opinionista en Mujeres y Hombres y Viceversa, ahora se ha lanzado al mundo de la música y esta semana ha publicado su primer single: "Mi fuego".

Ella misma anunció el lanzamiento de la canción días antes en su cuenta de Twitter: "Ya puedo contaros que a final de semana lanzare mi primera canción, esta será la fecha por fin, bueno... el viernes 25 de octubre. Nos llamamos, ¿vale? Os quiero queridos míos", escribió.

ya puedo contaros que a final de semana lanzare mi primera canción, esta será la fecha POR FIN, bueno... el viernes 25 de octubre nos llamamos vale? jajaja Os quiero queridos míos. #ilusion #milgracias #mjruizfans… https://t.co/00pGcSu5jp — Maria Jesus Ruiz Garzon (@mariajesusruizg) October 22, 2019

Las reacciones no se han hecho esperar y muchos de sus seguidores se han mostrado satisfechos con el resultado como ella misma ha enseñado en sus últimas stories de Instagram. Otros en cambio no han sido tan generosos y han calificado su estreno musical como "penoso". María Jesús ha confesado sentirse muy feliz con la reacción al tema aunque ahora queda esperar si este apoyo en redes sociales se traduce en reproducciones y en ventas en las plataformas digitales (puede escucharse aquí).

No es la primera vez que la ex Miss España tiene contacto con el mundo musical. Ya dentro de la casa de Guadalix de la Sierra demostró su talento para la música haciendo una versión del tema "Déjame quererte" de Sebastián Yatra. La oferta surgió a raíz del videoclip que grabaron los concursantes como parte de una prueba semanal y que se hizo viral en las redes sociales gracias a la parte en la que cantaba María Jesús. "El tema es solo para mí, ojalá fuera con Sebastián Yatra. No es que cante muy bien, pero bueno", asegura.