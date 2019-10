La noche loca de Antonio Tejado con dos chicas en un club liberal

El estado de salud de Antonio Tejado sigue generando preocupación entre sus familiares y ex compañeros de Sálvame. Hace unas semanas, el ex de Chayo Mohedano confesó que el consumo excesivo de alcohol en el que se sumió tras su divorcio de Alba Muñoz le llevó a caer en otras adicciones peligrosas como la cocaína. "Empecé a beber hace cuatro años. A ella se le fue el amor y no lo quise asumir. Para no afrontar la situación, empiezo a beber whisky a diario, hasta una botella", confesó en una entrevista en Lecturas.

Aunque hace unos días concedió una entrevista a Sálvame para asegurar que está recuperado de sus adicciones y que ha vuelto a hacer deporte son varias las voces que se han puesto en contacto con el programa de Telecinco para poner en duda la nueva vida del sobrino de María del Monte. El dueño de un estanco se habría puesto en contacto con Kiko Hernández para contarle la "sospechosa" actitud de Tejado: "Era habitual verle todos los días consumiendo ‘agua con misterio’. Él decía: ‘Dame agua bendita’".

Además, varios testigos aseguran que vieron a Tejado paseándose en compañía de dos chicas por un club liberal en Sevilla: "El martes pasado día 22 me escriben para decirme que vieron a Antonio Tejado en un pub liberal de Sevilla con dos chicas. Se paseó con ellas por todo el local haciendo partícipe a toda la gente de que estaba en el local. Entraba en los distintos sitios del local y daba juego y participaba de ese local liberal".

Una noche que se alargó hasta "altas horas de la madrugada": "Esa misma noche a las cinco de la mañana se pone en contacto con una chica por instagram y le hace una videollamada subida de todo. Tanto las personas que han estado en ese club como la chica de Instagram se han puesto en contacto con este programa".