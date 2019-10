La "situación límite" que impide a Alba Carrillo abandonar 'GH VIP'

Alba Carrillo no atraviesa su mejor momento dentro de la casa de Gran Hermano VIP 7. Durante su curva de la vida aseguró tener una cuestión personal que debe resolver fuera del reality y pidió al público ser expulsada en su nominación junto a Pol Badía y El Cejas. Finalmente, el público dejó a Alba dentro de la casa, una decisión que hundió definitivamente a la concursante, que durante las últimas horas intenta recomponerse con la ayuda de sus compañeros.

Este viernes en Sálvame debatieron sobre el extraño comportamiento de la ex de Feliciano López y aportaron nuevos datos sobre el motivo que le impide abandonar el concurso y pagar la correspondiente penalización: "Está metida en un bucle, quiere abandonar", dijo Kiko Hernández. "Está en una situación límite, desesperada, no puede abandonar", explicó para más tarde asegurar que todo el dinero que ganó en Supervivientes "lo gastó en procesos judiciales": "Se lo ha dejado en un juzgado porque tiene a otra persona, que se llama Fonsi Nieto, que es el padre de su hijo, que no para de meterle demandas, justificadas o no".

Kiko Matamoros, que mantiene una buena relación con el ex piloto de motociclismo, aportó el testimonio de la otra parte que desmiente que haya varias demandas pendientes: "La única demanda que tiene presentada por la otra parte es para que los dos, Alba y la otra parte, tenga exactamente los mismos derechos", dijo. "Por lo tanto, venir a victimizarse, crean un drama que no hay", añadió el colaborador. "Ni es el drama como lo cuenta ella ni a nivel económico ni emotivo ni nada".