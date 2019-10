Los problemas de Sergio Ramos con Hacienda

Sergio Ramos tomará medidas legales contra la Agencia Tributaria por haber tenido que pagar una multa de 1 millón de euros por presunto fraude, con el que no está de acuerdo. Una vez pagado va a recurrir porque, según ha declarado, está al día con el fisco.

El capitán del Real Madrid quiere dejar claro que es una multa administrativa, no un delito penal, y que ha ejercido el derecho de recurrir. Por este motivo ha emitido un comunicado en el que dice lo siguiente: "Declaro la totalidad de ingresos en España, y estoy al corriente de todas mis obligaciones con La agencia tributaria. Se trata de una multa administrativa, no de un delito penal. Dada mi disconformidad ante el cambio de criterio con la Agencia Tributaria, y reitero una vez pagada por vía administrativa la liquidación, he ejercido mi derecho a recurrir el acuerdo a la administración".

Parece ser que ha habido un error en sus derechos de imagen durante los años 2012, 2013 y 2014. Alega que ha habido un problema de cambios de criterio de Hacienda, y afirma y reitera que está al corriente de pago. Ha abonado la cantidad que le solicitan y los intereses, motivo por el cual confía que le sean devueltos. Su caso es diferente al de otros futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo, al no aparecer paraísos fiscales, ni testaferros. Ahora solo queda esperar.