La actriz Assumpta Serna es entrevistada por Beatriz Cortázar en Corazón TVE, con quien repasa su carrera y su vida sentimental, e incluso algunos temas de la actualidad española y su etapa como actriz en Hollywood.

La catalana vive feliz con su marido Scott Cleverton y acaba de grabar dos cortometrajes, Donde tú no puedes llegar, en el que trata el tema del alzheimer, y El método. Además está rodando una película, Pobre a pie, mientras sigue con sus clases de interpretación y oratoria a párrocos en la Universidad de Salamanca. Además, pretende dirigir teatro en un futuro próximo.

Assumpta Serna desmiente las noticias que aseguraban que estaba arruinada y que había tenido que vender pertenencias. "Es verdad que me he cambiado de casa, a 200 metros de distancia, pero era por un problema de higiene con ese edificio porque no lo cuidaban".

Assumpta Serna y su marido Scott | Gtres

Assumpta, que salió en varios capítulos de Falcon Crest e incluso conoció al polémico productor Harvey Weinstein, acusado de todo tipo de abusos sexuales por gran número de actrices, hace un repaso en la entrevista de su etapa en Hollywood. "Lo conocí porque en esos años todo el mundo de Hollywood coincidía con él". Para la actriz catalana, "hay quien prefiere medrar o coger el camino fácil para ascender. Yo hablaría de un abuso de poder, no sexual, y ocurre con mujeres y hombres. No viví ninguna situación incómoda porque a Harvey se le veía de lejos y evité que eso pasara".

Asegura también que se negó a hacer un montaje con Tom Cruise. "Yo me negué ya que mi única idea era trabajar, pero sin pasar por ciertos aros. En España también he vivido situaciones incómodas como con un director que hoy ya está muerto, Ramón Larraz, por el que tuve que salir por piernas. Abusos de poder ha habido en todas partes".

Catalana de nacimiento pero residente en Madrid, Assumpta Serna no ve una "solución fácil" a lo que está pasando, tras todos los disturbios de radicales independentistas en Barcelona. "Es verdad que los catalanes somos muy diferentes, de ahí a no poder hablar..." asegura la actriz, que cree que "falta diálogo por ambas partes".