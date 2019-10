Acaba de cumplir cincuenta y cinco años y en Italia se la sigue considerando una de las actrices más deseadas por los hombres. Es la atractiva Monica Bellucci, la que mostraba aquel trasero potente en su película Malena y quien en otras ocasiones no ha vacilado en aparecer en lucir sus múltiples encantos a cambio de contratos millonarios que, en ese aspecto, muy pocas colegas pueden disputarle. Su vida amorosa, por otra parte le ha deparado varios amantes, dos maridos, y dos hijas, cuya primogénita, Deva, con quince años sigue sus pasos como modelo para Dolce & Gabana, pareciéndose físicamente mucho a ella. Mónica, en la actualidad, recuperada hace seis años su soltería, vive sola por el momento, dado que no renuncia a encontrar un nuevo amor.

Monica Bellucci | Gtres

Hija del propietario de una empresa de camiones y una madre pintora, Monica Bellucci destacó en la adolescencia y primera juventud por su belleza, y así a los dieciséis años debutó en el mundo de las pasarelas donde llegó a ser una "top model" reclamada por las más importantes firmas de costura italianas y luego francesas. Posó para Richard Avedon y en 1990 a las órdenes de Dino Rissi intervino en la serie televisiva Vida con los hijos. Después vinieron sus películas que a día de hoy alcanzan la treintena, entre las que se encuentran Bajo sospecha, La pasión de Cristo, donde hizo de María Magdalena por decisión del actor y productor Mel Gibson, e Irreversible, que tras su estreno en 2002 desató una tormenta de duras críticas en la sociedad italiana. ¿Las razones? El director Gaspar Noé filmó nueve minutos, sin mover prácticamente la cámara, mientras la protagonista era violada. Explícitas escenas de sexo duro y crudeza manifiesta. Pasados diecisiete años, en el último mes de julio, el Festival de Cine de Venecia, la acreditada "Mostra", exhibió una nueva copia del controvertido filme, donde aquella secuencia se exhibía muy reducida en imágenes. Allí estaba presente Mónica Bellucci, sorprendentemente junto a su ex, el galán francés Vincent Cassel, dando explicaciones de ese cambio. Mónica declaró que cuando rodó esa violación no había sido aún madre. Hoy, jamás lo haría, por respeto a sus dos hijas.

La biografía sentimental de Mónica Bellucci nos presenta a una joven desinhibida que, con catorce años, sumaba novio tras otro, como ella misma declaraba recientemente. Más adelante, turbaba a los hombres y ella se dejaba querer. En sus primeros trabajos como modelo conoció a un experto fotógrafo, Claudio Carlos Basso, que de tenerla, como modelo favorita enfrente horas y horas ante sus cámaras pasó a ser su esposa en 1990 aunque su convivencia apenas llegó al año. Se separaron, pero Mónica no se arredró lo más mínimo, fue conociendo a otros galanes con el pensamiento de encontrar al que la hiciera feliz largo tiempo. El hombre de su vida, aparentemente, fue el antes ya mentado Vincent Cassel, con quien contrajo matrimonio en 1999. Vivieron juntos catorce años, supuestamente muy felices, sobre todo porque tuvieron dos hijas, Deva y Leonie, nacidas en Roma, donde la pareja sentó sus reales. Un seductor como este caballero francés no podía renunciar a otras aventuras, aún a sabiendas de que en casa tenía a una mujer bellísima y él era envidiado por ello. Aun así le fue infiel y Mónica, mujer de gran carácter, dio por terminada aquellaunión, en tanto él se enrollaba con una mujer de color, Tina Tukaney, que hace poco le dio una hija.

Bellucci y Lefebvre | Gtres

Entre medias de su matrimonio con Cassel, Monica Bellucci explotó su físico y su nombre hasta donde le fue posible, aceptando por ejemplo, a cambio de un abultado cheque, posar desnuda en 2004 para la revista Vanity Fair, en su edición italiana. Adujo que tomó esa decisión para protestar contra una ley de su país que prohíbe la donación de esperma. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Disentir puede hacerse desde cualquier tribuna pública sin necesidad de despelotarse. Pero Mónica es una diva, busca llamar la atención y de nuevo en 2010 acudió a dicha publicación para negociar otro desnudo. Esta vez no menos excitante: estaba embarazada de su primera niña. Las fotos fueron sólo desde la cintura hacia arriba. Acaso le inspiró a ello Demi Moore, también posando sin ropa, como recordarán, para la posteridad cuando esperaba un bebé. Y en esos casos, insisto, "poniendo el cazo".

Acabado su matrimonio con Cassel tuvo relaciones con un multimillonario ruso, Telman Ismailor, pese a que la actriz manifestó que entre ambos no hubo cama por medio. Ella sabrá... Lo que sí la llevó a enrollarse durante casi dos años fue un encuentro veraniego en la localidad de Saint-Tropez, donde Brigitte Bardot cuida de sus animales, con un barbado francés de largos cabellos asimismo llamado Nicolás Lefebvre (apellido que nos recuerda el de un ultramontano y excéntrico obispo). Modelo, escultor y propietario de una galería de arte en París. Intimaron en seguida. Los dieciocho años menos de él no fueron obstáculo, al contrario, para que Mónica Bellucci le demostrara cuán fascinada se encontraba a su vera. Vivieron apasionados encuentros, puesto que los compromisos de una y otro los separaban por semanas. Y hace muy pocas que se dijeron adiós. Mónica no ha dado explicaciones de quién ha dejado a quién. Apostamos que ella ha debido cansarse y desea, como siempre, buscar aventuras nuevas. De momento está sola, soltera desde hace seis años y muy apetecible para los muchos varones que se solazan cuando la contemplan en la pantalla o en las revistas del corazón.