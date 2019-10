La impactante noticia que le espera a Estela Grande tras 'GH VIP'

La comentada relación de amistad entre Estela Grande y Kiko Jiménez en Gran Hermano VIP 7 destrozó a Diego Matamoros, que tras ver unas imágenes en las que compartían arrumacos sobre una cama decidió mantenerse alejado de los platós de televisión para evitar "más sufrimiento". Tras varios altibajos emocionales, una entrevista en el Deluxe y la expulsión de Kiko Jiménez de la casa de Guadalix de la Sierra, el hijo de Kiko Matamoros volvió a apostar por su mujer, dejando de lado las dudas y asegurando que seguirá luchando por su matrimonio.

A pesar de haberse convertido en la víctima oficial de la nueva edición del reality, varios testigos han asegurado que Diego Matamoros no ha perdido el tiempo y le han relacionado con varias chicas durante las últimas semanas. Este fin de semana, Socialité se hacía eco de su presunta infidelidad con una conocida tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. Se trata de Lola Ortiz, exconcursante de Supervivientes, con la que habría sido visto en una discoteca madrileña en actitud cariñosa. Un testigo confirmó que pudo "presenciar varios besos" y que en un momento de la noche, un amigo de Diego vigiló uno de los baños mientras ellos estaban dentro.

Amor Romeida, exconcursante de Gran Hermano y amiga de Lola, ha dado su versión de los hechos, desmintiendo que haya existido una relación entre ellos: "Me estáis escribiendo mucho sobre Lola Ortiz y Diego Matamoros. Primero, no voy a hablar sobre ningún rumor informativo porque Lola es mi hermanita y, segundo, porque es mentira. Son amigos y se llevan muy bien", aseguró la canaria en sus redes sociales. "Yo le recomendé tener una noche de pasión con Diego. Pero desgraciadamente no se lo ha comido".

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado y Diego ha optado por seguir defendiendo a su mujer en las redes sociales. Ella, por su parte, se ha reencontrado con Kiko Jiménez en el reality tras ser uno de los propuestos por el público para ser repescado en la gala del jueves.